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Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Denizlispor zorlu periyoda girecek

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Denizlispor zorlu periyoda girecek
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Süper Lig’de sahasında Gençlerbirliği’ni mağlup edip puan tablosunda son sıradan haftalar sonra çıkarken kurtuluş ateşini yakan Yukatel Denizlispor zorlu bir periyoda girecek.

Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan yeşil-siyahlılar, 27’nci haftada Beşiktaş ile karşılaşacak. Denizlispor, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 3 puan için mücadele edecek. Ardından 28’inci haftada Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Ege ekibi, 29’uncu haftada Gaziantep FK ile oynayacak. 30’uncu haftada ise Başakşehir’i ağırlayacak olan yeşil-siyahlılar, 31’inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Denizlispor zorlu periyoda girecek


Beşiktaş maçı öncesi Denizlispor’da Mustafa Yumlu, Sagal, Kubilay, Mesanovic ve Sacko, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

 

Denizlispor zorlu periyoda girecek

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