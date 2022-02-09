Denizlispor-Trabzonspor karşılaşmasına Jean Kouassi damgası! İlk resmi maçında sahne aldı

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Denizlispor-Trabzonspor maçında Jean Kouassi'nin performansı dikkat çekti.

GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bordo-mavililerin Çin Ligi ekiplerinden Wuhan’dan kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi, Denizli maçında ilk kez sahne aldı.

Taraftarların performansını merakla beklediği 27 yaşındaki futbolcu, Denizli'de takımına çeyrek final biletini getiren golü attı.

ÖNCE BAYRAK ENGELİ

Dakikalar 68'i gösterdiğinde sahneye çıkan Kouassi, Denizlispor ağlarını havalandırmasına karşın gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

8 DAKİKA SONRA SİFTAH YAPTI

Fildişili hücum oyuncusu, 77. dakikada bir kez daha topu filelere gönderdi ve bu kez takımını öne geçirmeyi başardı.

TARAFTARLARDAN ÖVGÜ

Trabzonsporlu taraftarlar, Kouassi'nin Denizlispor karşısında gösterdiği performansla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

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KOUASSI: 'HOCAMIZ BUNU GÖRDÜ'

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kouassi şu ifadeleri kullandı:

Tabii ki gol atmak beni mutlu etti ama asıl önemli olan galibiyeti almamızdı. Hocamızın da söylediği gibi bütün maçlar zor, galibiyeti almak önemliydi. Açıkçası benim gibi hıza sahipseniz sağda ve solda oynayabilirsiniz. Hocamız da bunu gördü ve değerlendirdi."





ENİS DESTAN DA İLK KEZ 11'DE

Kouassi'nin yanısıra Trabzonspor'un yeni transferlerinden Enis Destan da karşılaşmaya ilk 11'de bşaladı.

19 yaşındaki golcü, 69. dakikada yerini Tymoteusz Puchacz'a bıraktı.