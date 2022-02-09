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Denizlispor 1-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Denizlispor
Denizlispor 1-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Denizlispor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflarDenizlispor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
Denizlispor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar

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Denizlispor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Trabzonspor, kupada çeyrek finale adını yazdırdı.

Bordo-mavililer, 8. dakikada Hüseyin Türkmen'in golüyle öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Ege ekibi 58. dakikada Mustafa ile skoru eşitlerken 77. dakikada sahneye Kouassi çıktı ve tur biletini getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Yusuf Erdoğanın ortasında ön direkte topa dokunan Hüseyin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.  

23üncü dakikada Denizlispor gole yaklaştı. Trabzonsporun top kaybı sonucu ceza alanına sokulan Turaçın şutunda Erce gole izin vermedi.

30uncu dakikada Murat Cemin kullandığı köşe atışında Enis kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı.

53üncü dakikada Asımdan sıyrılan Murat Cem şutunu çekti, Denizlispor kalecisi Abdulkadir topu kontrol etti.

54üncü dakikada Denizlispor beraberlik şansini kaçırdı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mustafanın şutunda kaleci Erce son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59uncu dakikada maça beraberlik geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Mustafanın çevirdiği top kaleci Ercenin üzerinden ağlarla buluştu: 1-1.

77nci dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Murat Cemin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kouassi plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Denizlispor’u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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İLK 11'LER

Denizlispor: Abdulkadir, Lopes, Özer, Erdal, Muhammet, Ahmet, Asım, Mustafa, Bekir Turaç, Bünyamin, Muhammed.

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Yunus, M.Cem, Yusuf, Kouassi, Enis

 

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#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Denizlispor

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