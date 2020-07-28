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Futbol
DHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 11:01,Son Güncelleme:

Denizlispor, Mustafa Yumlu ile devam ediyor

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Denizlispor, Mustafa Yumlu ile devam ediyor
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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda kümede kalışını ilan eden Yukatel Denizlispor, tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu ile el sıkıştı.

Mustafa'nın kaybedilen Ankaragücü maçının ardından yaptığı, "Denizlispor'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Kafam çok karışık" açıklamasının ardından düğmeye basan yönetim, 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etti. Kariyerini Denizlispor'da sürdürmeyi kabul eden Mustafa Yumlu'nun Kurban Bayramı'nın ardından resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. 

Sezon başında Akhisarspor'dan kadroya dahil edilen deneyimli defans oyuncusu bu sene takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Denizlispor formasını ligde 28 maçta terleten Mustafa 2218 dakika görev yaparken, 3 kez de fileleri sarsıp skora katkı sağladı.

Defansın iskeletini korumak isteyen Ege ekibinin Mustafa gibi sözleşmeleri sona eren sağ bek Zeki ve stoper Oğuz'la da görüşme masasına oturacağı kaydedildi. Oğuz için birçok Süper Lig ekibinin nabız yokladığı da gelen haberler arasında.

Denizlispor, Mustafa Yumlu ile devam ediyor

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