Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, çalışmayı yenilenme koşusuyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Şut ve orta çalışmalarının ardından antrenman sona erdi.

Ayak bileğinde bağ yaralanması bulunan ve tedavisi devam eden Fede Varela ise fizyoterapistler eşliğinde bireysel antrenmanlara başladı.