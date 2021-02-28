MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor inancını kaybetmedi
GeriFutbol Denizlispor inancını kaybetmedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Denizlispor inancını kaybetmedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor inancını kaybetmedi
Abone Olgoogle-news

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 3-0 yenilerek düşme hattından çıkamayan Yukatel Denizlispor inancını kaybetmedi.

Önümüzdeki haftayı bay geçirecek yeşil-siyahlılarda camia kalan 14 maçıh her birine final gözüyle bakarken, Teknik Direktör Hakan Kutlu da sezon sonunda Süper Lig'de yollarına devam edeceklerini söyledi. 

Takımına güvendiğini her fırsatta dile getiren Kutlu, "Beşiktaş karşılaşmasından puan ya da puanlarla ayrılabilirdik. Artık önümüze bakıyoruz. 14 maçın her biri bizim için çok kritik. Ben başaracağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Bu arada Yukatel Denizlispor'da Beşiktaş deplasmanında kart gören kanat oyuncusu Sagal, Yeni Malatyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Hakan Kutlu bu oyuncunun yerine kimi oynatacağına hafta içindeki antrenmanlardan sonra karar verecek.

Denizlispor inancını kaybetmedi

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi