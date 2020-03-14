Ev sahibi Denizlispor’da kart cezalısı Murawski’nin yanı sıra sakatlıkları süren Mbamba, Sackey, Sacko, Ben Youssef, Bergdich ve Lopes mücadelede forma giyemeyecek.

Teknik direktör Bülent Uygun, son maçlarda iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, Gençlerbirliği’ni de yeneceklerini iddia ederek, "Önemli eksiklerimiz bulunuyor. Formayı vereceğimiz futbolcularımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğini alamayacağız ama 3 puan için en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız. Denizlispor takımı hak ettiği yerlere gelecektir" yorumunu yaptı.

Yukatel Denizlispor sezonun ilk yarısında Eryaman Stadı’nda oynanan maçta rakibini 2-0 yenmişti.

Denizlispor’un muhtemel on biri ise şöyle;

Stackhowiak - Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Recep, Barrow, Estupinan, Rodallega

Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Denizlispor, daha önceki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilmişti. Denizlispor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Gençlerbirliği, tek galibiyetini Aralık 2009'da evinde aldı. Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Yeni Malatyaspor'u yenen Denizlispor, bu sezon seyircisi önünde ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

Süper Lig'de çıktığı son altı deplasmanın beşinden mağlup ayrılan Gençlerbirliği, daha önceki beş karşılaşmada sadece tek yenilgi almıştı. Denizlispor, bu sezon attığı gollerin en büyük bölümünü karşılaşmaların ikinci yarılarında bulan iki ekipten biri konumundayken, sadece Kayserispor aynı zaman diliminde Gençlerbirliği'nden daha fazla gol yedi.

Denizlispor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizlispor Gençlerbirliği maçı ile Atatürk Stadı’nda Çakır’ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00’te başlayacak.. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'in 2019/20 sezonunda öne geçtiği karşılaşmalarda Trabzonspor'un ardından en fazla puan kaybeden ekip Gençlerbirliği. Denizlispor ise iç sahada skor dezavantajına yakalandığı maçlardan iki puan çıkarabildi. Denizlispor forması giyen Olcay Şahan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Gençlerbirliği. Şahan, rakibiyle oynadığı son üç maçın ikisinde birer kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 22 maçta üç asist yapan Denizlispor oyuncusu Zeki Yavru, aynı sayıda gol pasını daha önceki beş sezonun toplamında verebilmişti. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son üç golde de Giovanni Sio'nun doğrudan katkısı var. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Gençlerbirliğ,.