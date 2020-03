Denizlispor, Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak

Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe karşısında kazanmak istiyor. Teknik Direktör Bülent Uygun: "Kazanma adına sahada mücadele eden, futbolun bütün güzelliklerini yansıtan, rakibin kim olduğu değil bizim neler yapabildiğimize bakan bir oyun anlayışıyla, Denizlispor camiasına yakışır bir şekilde sahada olacağız"



Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dayanıklılık çalıştı. Taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.



Uygun, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takım halinde maça en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti. Hafta sonu kazanmanın verdiği mutluluğun takıma sirayet ettiğini dile getiren Uygun, şunları söyledi: "Tek üzüntümüz sakatların çokluğu. Takımın ana iskeletini kurduğumuz Lopes, Zakarya, Kibong gibi futbolcularımız sakat, Oscar'ın kolunda aldığı darbeye bağlı ağrı ve şişme var. Bunlar tabii bizim için önemli eksiklikler. Ama futbolcu kardeşlerimizle bulunduğumuz konum itibarıyla her maç bizim için çok önemli. Kazanma adına sahada mücadele eden, futbolun bütün güzelliklerini yansıtan, rakibin kim olduğu değil bizim neler yapabildiğimize bakan bir oyun anlayışıyla, Denizlispor camiasına yakışır bir şekilde sahada olacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz."



Uygun, Fenerbahçe'nin durumuna ilişkin bir soru üzerine ise kendileri için rakiplerinin durumundan çok kendi durumlarının önemli olduğunu ifade etti.



Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi de yaptığı açıklamada zorlu bir maç olacağını belirterek, "Dün maçlarını seyrettim Trabzon'a karşı. Açıkçası bizim orada puan alma, maçı kazanabilme ihtimalimiz de var. Yani ne kadar büyük olurlarsa olsunlar biz de Denizlispor'uz. Biz zaten sezon sonuna kadar da hiç puan bırakmak istemiyoruz artık. Hedeflerimizi tutturabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım." diye konuştu.



Onazi, sakatlığını atlattığını, kendisini iyi hissettiğini aktararak, "Yüzde 110'umu vermek üzere sahaya çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Olcay Şahan ise uzun zamandır galip gelemediklerini hatırlatarak, "Taraftarımızın önünde güzel bir galibiyet aldık ve bunu da devam ettirmek istiyoruz. Rakip kim olursa olsun fark etmez, şu an Fenerbahçe. Oradan da üç puan almaya çalışacağız. İnşallah taraftarlarımızı İstanbul'da mutlu ederiz." şeklinde konuştu.