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Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 13:45 | Son Güncelleme:

Denizlispor beyaz bir sayfa açacak! Yalçın Koşukavak...

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Denizlispor beyaz bir sayfa açacak! Yalçın Koşukavak...
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Süper Lig’de aldığı kötü sonuçların ardından düşme hattından kurtulamayıp, bu sezon görev yapacak üçüncü teknik direktör olarak takımı Yalçın Koşukavak’a emanet eden Yukatel Denizlispor, gözünü Aytemiz Alanyaspor maçına çevirdi.

Ankaragücü’nün erteleme maçında Atakaş Hatayspor’u yenmesiyle puan tablosunda 11 maçta 6 puanla en dibe demir atan yeşil-siyahlılar Koşukavak’la yeni bir sayfa açmak istiyor.

Süper Lig’de ilk kez takım çalıştıracak deneyimli teknik adam, lider Alanyaspor’a karşı sahadan iyi bir sonuçla ayrılacaklarını dile getirdi. Koşukavak, takımla ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğunu söyledi.

Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile sözleşme imzaladı Sezon sonuna kadar...
Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile sözleşme imzaladı! Sezon sonuna kadar...

Başarılı olabilmek adına çok çalışmaları gerektiğine vurgu yapan Koşukavak, "Biz kendi gücümüz ve oyuncu kalitemiz doğrultusunda sahaya bir akıl getirmeye çalışacağız. Buna ihtiyacımız var. Mevcut şartları en iyi şekilde lehimize çevirmek için taktiksel ve psikolojik olarak ne gerekiyorsak yapacağız" diye konuştu.

 

Denizlispor beyaz bir sayfa açacak Yalçın Koşukavak...

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