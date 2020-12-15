MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile sözleşme imzaladı! Sezon sonuna kadar...
GeriFutbol Son dakika | Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile sözleşme imzaladı! Sezon sonuna kadar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 17:17 | Son Güncelleme:

Son dakika | Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile sözleşme imzaladı! Sezon sonuna kadar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile sözleşme imzaladı! Sezon sonuna kadar...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Koşukavak, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kendisine Süper Lig'de çalışma fırsatı veren yönetim kuruluna teşekkür etti.

Bu göreve kendisini layık görenleri mahcup etmek istemediğini kaydeden Koşukavak, "Denizlispor'u bu sene hedeflediği noktada mayıs ayını gördürmeyi Allah hepimize nasip etsin. Herkese ihtiyacımız var. Taraftarlarımızla uzaktan bir sinerji oluşturabiliriz. Dualarını eksik etmesinler." diye konuştu.

Denizlispor, kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmazın doktor raporunu paylaştı
Denizlispor, kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz'ın doktor raporunu paylaştı

Koşukavak, sezon sonunda 4 takımın lige veda edeceğini hatırlatarak, "Çok hızlı bir şekilde maç kazanmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Sezon sonu itibarıyla Denizlispor'u bu ligde tutmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Bu hafta oyun anlamında iyi bir performans ortaya koyan lider Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacaklarını aktaran Koşukavak, "Sonra da arka arkaya 3 maç oynayacağız. Zor şartlarda iyi işler çıkartıyorsanız değerlisiniz. Onu çıkartmak için ben ve ekip arkadaşlarım var gücümüzle çalışacağız. İnşallah Denizlispor'u ligde tutacağız, buna inanıyorum." diye konuştu.

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan ise üç maçta takımın başında bulunan Kenan Atik'e teşekkür ederek, Robert Prosinecki ile yolları ayırdıktan sonra takımı daha ileriye taşıyacak, genç, idealleri ve hedefleri olan bir teknik direktörle çalışmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Yalçın Koşukavak'ı göreve getirme kararı aldıklarını belirten Şanlıkan, "Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. İnşallah Denizlispor doğru ve hak ettiği yerlere hocamızla beraber gelir. Hocamızla sezon sonunda daha uzun yıllar devam etmeyi diliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Son dakika | Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile sözleşme imzaladı Sezon sonuna kadar...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle