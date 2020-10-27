Denizlispor 2-3 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Denizlispor'u 3-1 mağlup ederek kötü gidişatı sonlandırdı.

Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Atiba Hutchinson, 39. dakikada Vincent Aboubakar ve 48'de Cyle Larin kaydetti. Denizlispor'un golleri ise 76'da Mesanovic, 90+4'te Sacko'dan geldi.

Beşiktaş'ta 67. dakikada Josef de Souza, VAR'dan gelen uyarı ile kırmızı kart gördü ve Beşiktaş maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından geçen haftayı bay geçen Beşiktaş, puanını 7 yaptı. Denizlispor ise 5 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Denizlispor ise haftayı bay geçecek.

GOLLER: 12' Atiba, 38' Aboubakar, 47' Larin, 76' Mesanovic, 90+4' Sacko

2' Denizlispor'da Mustafa Yumlu bir sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.

12' Aboubakar'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Atiba, sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

15' Ev sahibi ekip tehlikeli geldi! Denizlispor'da Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ersin çeldi.

21' Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasına arka direkte Larin kafayı vurdu ancak Larin'in şutu yandan auta gitti.

24' Dorukhan Toköz yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Maçın ilk kartı...

27' Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşun ardından altıpasta topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

38' Beşiktaş farkı ikiye çıkarttı! Aboubakar, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

47' Beşiktaş'ın üçüncü golü geldi! Rosier'in sağ kanattan uzak direğe doğru yaptığı ortasına Larin dokundu ve topu ağlarla buluşturdu.

51' Beşiktaş'ta Josef'in ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Pantilimon köşeden kornere çeldi.

68' Kırmızı kart! VAR incelemesinin ardından Josef De Souza kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Beşiktaş'ın Denizlispor maçı 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Larin, Aboubakar

Denizlispor'un ilk 11'i: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu, Subotic, Özer Özdemir, Bakalorz, Mesanovic, Recep Niyaz, Varela, Sagal, Rodallega