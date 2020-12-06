Denizlispor 0-2 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

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Denizlispor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 9. dakikasında Cisse ile öne geçen Fenerbahçe, 40. dakikada Gökhan Gönül ile farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Denizlispor penaltı kazandı. Pozisyon sonrası ikinci sarı kartı gören Serdar Aziz, 54. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Murawski, penaltı vuruşunda Altay Bayındır'a takıldı ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü devam etti.

Altay Bayındır'ın üst üste kurtarışlarıyla birlikte Fenerbahçe skoru korudu ve Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 23 puanla maç fazlasıyla lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Denizlispor ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Ozan'ın derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Cisse'nin ortaya doğru çıkardığı topa hiçbir Fenerbahçeli içeride yoktu. Denizlispor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

4' Cisse bu kez ceza alanı sağ çaprazında topla buluştu. Şutunda top kaleci Pantilimon'da kaldı.

9' Savunmadan atılan uzun topla sağ kanattan içeri sokulan Ferdi Kadıoğlu'nun son çizgiden içeri çevirdiği topa kale önünde Papiss Cisse dokundu

16' Serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu Caner yeniden içeriye doldurdu. Mustafa Yumlu'nun ters kafa vuruşunda arkaya açılan topu Cisse tamamlamak istedi, top yan ağlarda kaldı.

17' Bu kez Denizlispor duran topta etkili oldu. Sagal'ın serbest vuruştan ortasına Bakalorz penaltı noktas üzerinden gelişine vurdu, top kaleci Altay'ın kucağında kaldı

20' Sol kanattan iyi hareketlenen Caner'in yerden etkili ortasına kale ağzında önce Pelkas, arkasından da Cisse dokunamadı.

22' Caner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı ön çizgisine açılan topa Mert Hakan gelişine vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

29' Fenerbahçe, Ozan'ın pasıyla hızlı atağa çıktı. Sağ kanattan topu süren Ferdi, tersten bindiren Mert Hakan'ı gördü. Mert Hakan ceza alanına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı

40' Caner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte kafayı vurdu ve farkı ikiye çıkardı

43' VAR incelemesi sonrası Fenerbahçe'nin Tisserand ile bulduğu 3. GOL ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

49' Sağ kanattan bomboş durumda savunma arkasına sarkan Sacko'nun ortasında top kaleci Altay'da kaldı.

51' Sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Aissati ortaladı, Mesanovic'in kafa vuruşunda Serdar Aziz'den seken top kaleci Altay'da kaldı. Denizlisporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi.

52' VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, Mesanovic'in kafa vuruşunda topun Serdar Aziz'in koluna çarptığını belirledi ve Denizlispor lehine penaltı kararı verdi

54' Serdar Aziz, ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

55' Murawski'nin kullandığı penaltıda Altay sağına yattı ve topu kornere çeldi. Denizlispor farkı bire indirme fırsatını değerlendiremedi

56' Murawski'nin kullandığı penaltıda Altay sağına yattı ve topu kornere çeldi. Denizlispor farkı bire indirme fırsatını değerlendiremedi

56' Penaltıyı kurtaran Altay, bu kez köşe vuruşunun devamında Aissati'nin ceza alanı ön çizgisinden yaptığı müthiş vuruşta topu adeta 90'dan çıkardı

63' Subotic'in uzun topuna Sagal hareketlendi. Bu sırada Altay da kalesini terk etmişti. Sagal'ın kafa vuruşunda top kaleye yönelmedi

66' Kendi sahasında topu kapan Denizlispor çok adamla etkili çıktı. Sağ kanattan içeri sokulan Aissati, Sadık'tan kurtulup son çizgiden pasını çıkardı. Kale ağzındaki Mesanovic'ten önce Altay adeta uzadı ve topu kontrol etti

68' Aissati'nin ortasında Tisserand'ın kafasından seken topa arka direkte Rodallega hareketlenmişti. Ondan önce Gökhan Gönül dokundu. Subotic bu topa gelişine vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

79' Sol kanattan Bergdich'in ortasına arka direkte Mesanovic kafayı vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı.

88' Rodallega topa hareketlenirken Gökhan ve Altay'la girdiği mücadelede yerde kalmıştı. Ali Palabıyık bir kez daha penaltı kararı verdi

89' VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen Ali Palabıyık, Denizlispor lehine verdiği penaltı kararını iptal etti

90+7' Orta alanda topu kapan Ozan Tufan, kaleci Pantilimon'un kalesinde olmadığını görünce uzaklardan vuruşunu yaptı ancak top çerçeveyi bulmadı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner; Ozan, Sosa; Ferdi, Pelkas, Mert Hakan; Cisse.

Denizlispor: Pantilimon; Özer, Mustafa, Tapia, Oğuz; Bakalorz, Murawski, Bergdich, Aissati; Sacko, Rodallega

DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Denizlispor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. 6 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, ligde bugün 41. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 40 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 91 golüne, Denizlispor 36 golle karşılık verdi.



DENİZLİSPOR GALİBİYETE HASRET



Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galibiyete ulaşamadı.

Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 12 randevudan 8'ini kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.



FENERBAHÇE, SON 8 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI



Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 8 maçın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve 2019-2020'de oynadığı maçların 7'sini kazandı.

Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynanan son karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR



Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 5 galibiyet fazlası bulunuyor.

İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 20 lig maçında Fenerbahçe 9, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Denizli'de sarı-lacivertlilerin 27 golüne, yeşil-siyahlılar 18 golle yanıt verdi.

Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı evindeki son 4 lig maçını yitirdi.



FENERBAHÇE'NİN FARKLI GALİBİYETLERİ



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

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