Denizlispor 0-1 Kayserispor

Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kayserispor, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Kayserispor'un golünü 69'uncu dakikada sezonun ilk yarısında Denizlispor forması giydikten sonra kadrodan elenip yuvaya dönen Sapunaru attı. Ligde 7 haftadır kazanamayan, evinde 23 Kasım'da oynadığı Çaykur Rizespor randevusundan bu yana 5 maçtır galip gelemeyen Denizlispor, bu skorla 24 puanda kaldı.

Kayserispor ise 7 maçlık galibiyet hasretine son verip puanını 15'e çıkardı. Ev sahibinde konuk ekibi alkışlayıp futbolculardan özellikle Olcay'ı yuhalayan taraftarlar, maçın ikinci yarısında teknik direktör Mehmet Özdilek'i istifaya davet etti. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı karşılaşmayı Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile birlikte izledi. Maçı 4 bin 709 biletli seyirci takip etti. Deplasman tribününde yaklaşık 100 Kayserispor taraftarı takımlarına destek verdi.



4'üncü dakikada gelişen Denizlispor atağında Sacko'nın sağdan ortasına Estupinan'ın şutu auta çıktı.

6'ncı dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahasının hemen dışında önünde bulan Denizlisporlu Sacko'nun gelişine şutu, yandan auta çıktı.

26'ncı dakikada sağ kanattan hareketlenen konuk ekipten Mesanovic'in ceza sahasına girer girmez sert şutu yan ağlarda kaldı.

27'nci dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Kornerden gelen topta ceza alanı dışından Lopes'in şutunu Henrique topuğuyla tamamlamaya çalıştı, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

İlk yarı golsüz bitti.

63'üncü dakikada Denizlispor'dan Olcay'ın ceza sahası dışından cılız şutu kalecide kaldı.

69'uncu dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah'ın sol kanattan ortasında Sapunaru'nun ceza alanında kafa şutu ağlarla buluştu: 0-1.

90+1'inci dakikada Denizlisporlu Mustafa'nın yakın mesafeden kafa şutunda kaleci Lung gole izin vermedi.

Maç bu skorla bitti.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!