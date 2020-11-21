Denizlispor 0-1 Gaziantep FK (Maç özeti)

Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Denizlispor, Denizli'de karşı karşıya geldi. Ligin Fenerbahçe ile birlikte en az yenilen 2. takımı olan Gaziantep, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti ve yükselişini sürdürdü.

Gaziantep ekibine galibiyeti getiren tek gol, 26. dakikada Kenan Özer'den geldi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 14 yaptı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Üst üste 3. yenilgisini alan Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada kaldı.