Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.



Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.



Futbolculardan Erdoğan Yeşilyurt, Serhiy Rybalka ve Olarenwaju Kayode takımdan ayrı çalıştı. Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.30'da Medical Park Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

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