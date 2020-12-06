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GeriFutbol Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 15:22 | Son Güncelleme:

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Futbolculardan Erdoğan Yeşilyurt, Serhiy Rybalka ve Olarenwaju Kayode takımdan ayrı çalıştı. Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.30'da Medical Park Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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