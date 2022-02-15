DeMar DeRozan'dan Michael Jordan sonrası bir ilk!

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NBA'e gece oynanan 9 maçla devam edildi. Chicago Bulls'un San Antonio Spurs'ü 120-109 yendiği maçta 40 sayı, 7 asist ve 3 ribauntla oynayan DeMar DeRozan, Michael Jordan'dan sonra Bulls formasıyla 5 maç üst üste 35 ve üzerinda sayı üreten ilk oyuncu oldu.

Alperen'in 9 sayısı mağlubiyete engel olmadı

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Utah Jazz'a 135-101 mağlup oldu. Alperen'in 9 sayıyla oynadığı maçta Donovan Mitchell 30 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla yıldızlaştı.

James Harden, All-Star'da forma giyemeyecek

Tarihi bir takasla Brooklyn Nets'ten Philadelphia 76ers'e giden James Harden, All-Star maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Harden'ın yerine Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Jarrett Allen kadroya alındı. Jarrett Allen, LeBron James'in takımında forma giyecek.

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NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

WAshington Wizards 103-94 Detroit Pistons

New York Knicks 123-127 Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets 109-85 Sacramento Kings

New Orleans Pelicans 120-Toronto Raptors 90

Milwaukee Bucks 107-122 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 120-109 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 121-111 Orlango Magic

Utah Jazz 135-101 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 119-104 Golden State Warriors