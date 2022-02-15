DeMar DeRozan'dan Michael Jordan sonrası bir ilk!

NBA'e gece oynanan 9 maçla devam edildi. Chicago Bulls'un San Antonio Spurs'ü 120-109 yendiği maçta 40 sayı, 7 asist ve 3 ribauntla oynayan DeMar DeRozan, Michael Jordan'dan sonra Bulls formasıyla 5 maç üst üste 35 ve üzerinda sayı üreten ilk oyuncu oldu.
Alperen'in 9 sayısı mağlubiyete engel olmadı
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Utah Jazz'a 135-101 mağlup oldu. Alperen'in 9 sayıyla oynadığı maçta Donovan Mitchell 30 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla yıldızlaştı.
James Harden, All-Star'da forma giyemeyecek
Tarihi bir takasla Brooklyn Nets'ten Philadelphia 76ers'e giden James Harden, All-Star maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Harden'ın yerine Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Jarrett Allen kadroya alındı. Jarrett Allen, LeBron James'in takımında forma giyecek.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
WAshington Wizards 103-94 Detroit Pistons
New York Knicks 123-127 Oklahoma City Thunder
Brooklyn Nets 109-85 Sacramento Kings
New Orleans Pelicans 120-Toronto Raptors 90
Milwaukee Bucks 107-122 Portland Trail Blazers
Chicago Bulls 120-109 San Antonio Spurs
Denver Nuggets 121-111 Orlango Magic
Utah Jazz 135-101 Houston Rockets
Los Angeles Clippers 119-104 Golden State Warriors