DeMar DeRozan'dan Michael Jordan sonrası bir ilk!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
İğrenç olayda kan donduran detaylar Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam ettiİğrenç olayda kan donduran detaylar! Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam etti#ÖĞRETMEN
Gece yarısı bombayı patlattı Şenol Güneş hayırlı olsunGece yarısı bombayı patlattı! 'Şenol Güneş hayırlı olsun'#Şenol Güneş
Elektrik paketinde sona gelindiElektrik paketinde sona gelindi#Elektrik Faturaları
En kritik 48 saat... Rusyadan Ukrayna sınırına binlerce birlik daha gittiEn kritik 48 saat... Rusya'dan Ukrayna sınırına binlerce birlik daha gitti!#RUSYA
Etiketler bu kez indi Bazı ürünlerde yüzde 30u bulduEtiketler bu kez indi! Bazı ürünlerde yüzde 30'u buldu#KDV
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı toplanıyor Kritik gündem başlıkları masadaCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı toplanıyor! Kritik gündem başlıkları masada#Kabine Toplantısı
Tarihte ilk kez Ulusal Acil DurumTarihte ilk kez! 'Ulusal Acil Durum'#KANADA
28 Şubat ne alaka28 Şubat ne alaka#28 Şubat
Son dakika... Altın yükseliyor, kripto paralar yerinde sayıyorSon dakika... Altın yükseliyor, kripto paralar yerinde sayıyor#Altın
Pandemide bahar umuduPandemide bahar umudu#Omikron
50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım!#Naomi Campbell
Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz mıErdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz mı?#Sabih Kanadoğlu
Burak Elmastan Okan Buruk için şoke eden sözler Ben olduğum sürece gelemezBurak Elmas'tan Okan Buruk için şoke eden sözler! 'Ben olduğum sürece gelemez'#Galatasaray
Çılgın Sayısal Lotoda dev ikramiye sahibini bulduÇılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu!#Çılgın Sayısal Loto
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

DeMar DeRozan'dan Michael Jordan sonrası bir ilk!

#NBA#Demar Derozan#Michael Jordan
DeMar DeRozandan Michael Jordan sonrası bir ilk

NBA'de heyecan, gece oynanan 9 maçla devam etti. Chicago Bulls'un San Antonio Spurs'ü 120-109 mağlup ettiği maçta 40 sayıyla oynayan DeMar DeRozan, Michael Jordan'dan sonra Bulls formasıyla 5 maç üst üste 35+ sayı atan ilk oyuncu oldu.

Haberin Devamı

NBA'e gece oynanan 9 maçla devam edildi. Chicago Bulls'un San Antonio Spurs'ü 120-109 yendiği maçta 40 sayı, 7 asist ve 3 ribauntla oynayan DeMar DeRozan, Michael Jordan'dan sonra Bulls formasıyla 5 maç üst üste 35 ve üzerinda sayı üreten ilk oyuncu oldu.

Alperen'in 9 sayısı mağlubiyete engel olmadı

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Utah Jazz'a 135-101 mağlup oldu. Alperen'in 9 sayıyla oynadığı maçta Donovan Mitchell 30 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla yıldızlaştı.

James Harden, All-Star'da forma giyemeyecek

Tarihi bir takasla Brooklyn Nets'ten Philadelphia 76ers'e giden James Harden, All-Star maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Harden'ın yerine Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Jarrett Allen kadroya alındı. Jarrett Allen, LeBron James'in takımında forma giyecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

NBA All-Star kadro seçiminde LeBron Jamesten Kevin Durante büyük oyun Kahkahaya boğuldu...NBA All-Star kadro seçiminde LeBron James'ten Kevin Durant'e büyük oyun! Kahkahaya boğuldu...Haberi görüntüle

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

WAshington Wizards 103-94 Detroit Pistons
New York Knicks 123-127 Oklahoma City Thunder
Brooklyn Nets 109-85 Sacramento Kings
New Orleans Pelicans 120-Toronto Raptors 90
Milwaukee Bucks 107-122 Portland Trail Blazers
Chicago Bulls 120-109 San Antonio Spurs
Denver Nuggets 121-111 Orlango Magic
Utah Jazz 135-101 Houston Rockets
Los Angeles Clippers 119-104 Golden State Warriors

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Demar Derozan#Michael Jordan

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron