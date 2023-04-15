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Dele Alli, Beşiktaş'a veda etti! Sezonu kapattı

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#Beşiktaş#Dele Alli#Everton
Dele Alli, Beşiktaşa veda etti Sezonu kapattı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 19:40

Beşiktaş'ta sezonu kiralık olarak geçiren Dele Alli, sakatlığı sebebiyle kalan haftalarda forma giyemeceğini açıkladı.

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Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İngiliz futbolcu, sakatlığı sebebiyle operasyon geçirdiği ve sezonu kapattığını duyurdu.

İşte Dele Alli'nin açıklaması;

Ameliyatım çok başarılı geçti. Destek mesajları gönderen herkese teşekkür ediyorum. Maalesef benim için sezonun sonuna geldik. Kulüpte olduğum sürece bana gösterdikleri sevgi için Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum.

Beşiktaş'ın şu ana dek sözleşmesindeki opsiyonu kullanmadığı Dele Alli, kalan haftalarda siyah-beyazlı formayı giyemeyecek.

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