Dele Alli, Beşiktaş'a veda etti! Sezonu kapattı

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Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İngiliz futbolcu, sakatlığı sebebiyle operasyon geçirdiği ve sezonu kapattığını duyurdu.

İşte Dele Alli'nin açıklaması;

Ameliyatım çok başarılı geçti. Destek mesajları gönderen herkese teşekkür ediyorum. Maalesef benim için sezonun sonuna geldik. Kulüpte olduğum sürece bana gösterdikleri sevgi için Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum.

Beşiktaş'ın şu ana dek sözleşmesindeki opsiyonu kullanmadığı Dele Alli, kalan haftalarda siyah-beyazlı formayı giyemeyecek.