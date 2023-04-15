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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Trabzonspor maçÄ± kadrosunda Nkoudou sürprizi!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#BeÅŸiktaÅŸ#Trabzonspor#Nkoudou
BeÅŸiktaÅŸÄ±n Trabzonspor maÃ§Ä± kadrosunda Nkoudou sÃ¼rprizi
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 15:33

Spor Toto SÃ¼per Lig 29. hafta maÃ§Ä±nda Trabzonspor ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak olan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n maÃ§ kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±.

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SÃ¼per Lig'in 29. hafta maÃ§Ä±nda Trabzonspor ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak olan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n maÃ§ kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±. Åženol GÃ¼neÅŸi'in gÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi NKoudou maÃ§ kadrosunda yer aldÄ±. SakatlÄ±klarÄ± bulunan Cenk Tosun, Dele Alli ve Tayyip Talha SanuÃ§ ile cezalÄ± Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadÄ±.

NKoudou son olarak 4 Åžubat'ta oynanan Sivasspor maÃ§Ä±nda kadroda kendisine yer bulmuÅŸtu.

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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Trabzonspor maÃ§Ä± kadrosu ÅŸu ÅŸekilde:

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BeÅŸiktaÅŸÄ±n Trabzonspor maÃ§Ä± kadrosunda Nkoudou sÃ¼rprizi

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#BeÅŸiktaÅŸ#Trabzonspor#Nkoudou

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