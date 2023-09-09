×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Davide Biraschi yeniden Fatih Karagümrük'te!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fatih Karagümrük#Biraschi
Davide Biraschi yeniden Fatih Karagümrükte
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 13:55

Fatih Karagümrük, daha önce takımda forma giyen İtalyan futbolcu Davide Biraschi’yi 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon da kadroda yer alan Davide Biraschi ile anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz iki sezondur takımımızın önemli oyuncularından olan Davide Biraschi’yi 1 yıllığına kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez İtalya Milli Takımı forması giyen Davide Biraschi'ye Karagümrük’e yeniden hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

2021-2022 sezonunun devre arası transfer döneminde İtalya'nın Genoa takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen Davide Biraschi, Karagümrük forması ile çıktığı 48 müsabakada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Gözden KaçmasınKerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Milli Takım kadrosundan çıkarıldıKerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fatih Karagümrük#Biraschi

BAKMADAN GEÇME!