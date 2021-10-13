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Danimarka gol yemeden Dünya Kupası biletini aldı

#Danimarka#İngiltere#Dünya Kupası Elemeleri
Danimarka gol yemeden Dünya Kupası biletini aldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 8. maçında Avusturya'yı 1-0 yenmeyi başaran Danimarka, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

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Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerdeki altı grupta 14 maç yapıldı.

F Grubu'nda Danimarka sahasında Avusturya'yı 1-0 yendi. Bitime iki maç kala en yakın takipçisi İskoçya'nın 7 puan önünde lider durumda bulunan Danimarka, Katar 2022'ye katılma hakkı kazandı.

Gruptaki 8 maçını da kazanan Danimarka, 27 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

I Grubu'nda Wembley Stadı'ndaki mücadelede İngiltere ile Macaristan 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli Attila Szalai, Macaristan Milli Takımı'nda 90 dakika forma giydi.

Ronaldo'dan milli formayla 10. "hat-trick"

Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı karşılaşmada Portekiz, sahasında Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin diğer gollerini Bruno Fernandes ve Palhinha kaydetti.

36 yaşındaki Ronaldo, milli takım kariyerinde 10. kez sahadan "hat-trick" yaparak ayrıldı.

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Dünya Kupası elemelerinde 36 gole ulaşan Ronaldo'nun kariyerindeki toplam "hat-trick" sayısı 58 oldu.

Arnavutluk-Polonya maçı durdu

I Grubu'nda oynanan Arnavutluk-Polonya maçı tribünde yaşanan olaylar nedeniyle bir süre durdu.

77. dakikada Karol Swiderski'nin attığı gol sonrasında tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fransız hakem Clement Turpin maçı durdurdu.

Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan mücadeleyi Polonya 1-0 kazandı.

Sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Portekiz-Lüksemburg: 5-0

Sırbistan-Azerbaycan: 3-1

B Grubu:

İsveç-Yunanistan: 2-0

Kosova-Gürcistan: 1-2

C Grubu:

Bulgaristan-Kuzey İrlanda: 2-1

Litvanya-İsviçre: 0-4

D Grubu:

Kazakistan-Finlandiya: 0-2

Ukrayna-Bosna Hersek: 1-1

F Grubu:

Danimarka-Avusturya: 1-0

Faroe Adaları-İskoçya: 0-1

İsrail-Moldova: 2-1

I Grubu:

Arnavutluk-Polonya: 0-1

İngiltere-Macaristan: 1-1

San Marino-Andorra: 0-3

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#Danimarka#İngiltere#Dünya Kupası Elemeleri