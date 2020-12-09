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İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

Daniel Pancu: "Hakem dün gece çok büyük bir hata yaptı..."

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Daniel Pancu: "Hakem dün gece çok büyük bir hata yaptı..."
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Beşiktaşlı eski futbolcu Daniel Pancu, Rumen hakem Sebastian Coltescu’nun büyük bir hata yaptığını dile getirdi.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu damgasını vurdu.

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PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescudan ilk açıklama geldi
PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan ilk açıklama geldi!

Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunan Sebastian Coltescu’ya bir tepki de vatandaşı Pancu’dan geldi.

Skorer’den Nergis Aşkın’a konuşan Beşiktaşlı eski futbolcu Daniel Pancu, "Hakem dün gece çok ama çok büyük bir hata yaptı. Rumen halkı asla ırkçı değildir. Irkçılığa hayır, yanındayız Pierre Webo" ifadelerini kullandı.

 

Daniel Pancu: Hakem dün gece çok büyük bir hata yaptı...

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