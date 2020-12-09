Son Dakika | PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan ilk açıklama geldi!
Şampiyonlar Ligi'nde PSG Başakşehir maçıyla dün geceye damga vuran 4. hakem Sebastian Coltescu, olay sonrası ilk kez konuştu ve kendisini savundu.
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Paris Saint-Germain ile Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.
WEBO IRKÇI SÖYLEMLERE MARUZ KALDI VE OYUN DURDU
Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.
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