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GeriFutbol Son Dakika | PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan ilk açıklama geldi!
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Futbol
Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 12:41 | 

Son Dakika | PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan ilk açıklama geldi!

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Başakşehir maçıyla dün geceye damga vuran 4. hakem Sebastian Coltescu, olay sonrası ilk kez konuştu ve kendisini savundu.

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1Spor Arena Dış Haber
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Spor Arena Dış Haber

Paris Saint-Germain ile Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.

2WEBOYA KIRMIZI KART ÇIKTI
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WEBO'YA KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında maçın hakemi Hategan’ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo’ya kırmızı kart çıktı.

3WEBO IRKÇI SÖYLEMLERE MARUZ KALDI VE OYUN DURDU
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WEBO IRKÇI SÖYLEMLERE MARUZ KALDI VE OYUN DURDU

Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.

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DEMBA BA'NIN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

4’üncü hakem Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo’dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki gösterdi.

5ÖNCE BAŞAKŞEHİR ARDINDAN PSG SAHAYI TERK ETTİ
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ÖNCE BAŞAKŞEHİR ARDINDAN PSG SAHAYI TERK ETTİ

Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Mbappe, Başakşehirli futbolcuların sahayı terk etmesine destek oldu ve takım arkadaşlarını da sahayı terk etmeleri için teşvik etti. PSG'li Mbappe'nin, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem için "Biz bu adamla oynayamayız" dediği belirtildi.

6UZUN BEKLEYİŞ VE ERTELEME KARARI
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UZUN BEKLEYİŞ VE ERTELEME KARARI

Takımlar içeri gittikten sonra uzun süren bir bekleyiş ve görüşme trafiği oldu. Başakşehirli futbolcular, Sebastian Coltescu'nun gönderilmesini aksi takdirde maça çıkmayacaklarını iletti. Uzun bekleyiş sonrası maçın yeni hakemlerle bugün TSİ 20:%5'Te kaldığı yerden devam etmesi kararlaşltırıldı.

7COLTESCU KONUŞTU: BEN IRKIÇI DEĞİLİM
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COLTESCU KONUŞTU: BEN IRKIÇI DEĞİLİM

Rumen basınında yer alan haberde maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun yakın çevresine konuştuğu ifade edildi.

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Coltescu'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde: Sakin ve iyi kalmaya çalışıyorum. Bugünlerde gazete okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir.

9ROMANYA FUTBOL FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA
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ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık söyleminde bulunmasıyla ilgili "Her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığı gözeten hareketin karşısındayız. UEFA'dan detaylı bir rapor bekliyoruz ve sonrasında gerekli aksiyonları alacağız" şeklinde konuştu.

10GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ YAŞANANLARI ANLATTI
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GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ YAŞANANLARI ANLATTI

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, CNN Türk canlı yayınına bağlanıp ırkçı saldırı ve sonrasında yaşananları anlattı. Gümüşdağ'ın sözleri şu şekilde:

11WEBOYU GÖSTERİP ŞU ZENCİ DEDİ
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"WEBO'YU GÖSTERİP 'ŞU ZENCİ' DEDİ"

Dün akşam yaşanan olayı ülkemizde ve dünyada yakından takip edildi. 13. dakikada Pierre Webo, diğer yardımcı hocalarla otururken orta hakeme karşı bir itirazda bulundu. Seyircisiz olduğu için sesler rahat duyuluyor. 4. hakem Webo'nun üzerine oynamaya başlıyor. Ardından hakeme kulaklıktan seslenip Webo'ya kırmızı kart göstermesini istiyor. Hakem kulübeye doğru gelirken Webo'yu işaret ederek 'Şu zenci' dedi. Bunu kulübede herkes duyuyor.

12MAÇA ÇIKMAMA KARARI ALDIK
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"MAÇA ÇIKMAMA KARARI ALDIK"

Irkçılığa karşı söylem olarak hep karşıyız. UEFA ve FIFA hep böyledir ama bunu hayata geçirip radikal kararlar aldıklarını görmedik. Dünya insanları bunu kabul edemez. Soyunma odasında konuşmaları yaptık. Demba Ba başta olmak üzere diğer bütün oyuncular maça çıkmak istemediklerini söyledi. Benden izin istediler. Ben de hemen kararın arkasında olduğumu söyledim ve UEFA delegesine ilettim. 4. hakemin maçtan alınmasını istedik ve maça çıkmama kararını ilettik.

13ORTA HAKEM DE İŞİN İÇERİSİNDE. ONU DA İSTEMEDİK
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"ORTA HAKEM DE İŞİN İÇERİSİNDE. ONU DA İSTEMEDİK"

Orta hakem de bunun ortağı. Ne dediğini duyuyor ama buna rağmen kırmızı9 kartı çıkarıyor. Bunun üzerine biz sahaya çıkmama kararımızı bütün hakemlerin değişmesi isteğiyle yineledik. Yoksa İstanbul'a döneceğimizi söyledik. Çok yoğun 40-50 dakika geçti ve karar bugüne yeni hakemlerle maçın kaldığı yerden başlaması yönünde çıktı. Umarım UEFA ve FIFA gereken cezaları verir ve ırkçılığı sevenlere bir mesaj olur.

14AVRUPADAN MEN CEZASI ALABİLİRSİNİZ DEDİLER
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"AVRUPA'DAN MEN CEZASI ALABİLİRSİNİZ' DEDİLER"

Maçtan çekildiğimizde bize 'Bu karar UEFA'dan men de olabilir. Ceza da gelebilir dediler. Biz ceza ne olursa olsun biz kararımızdan dönmeyiz dedik. Sonucu ne olursa olsun biz bunun arkasındayız. Sonuç olarak hakemler değiştirildi ve bizim maçımız bugüne başka hakemlerle alındı.

15OLAY ÖNCESİNDE SÜREKLİ WEBO İLE UĞRAŞMIŞ
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"OLAY ÖNCESİNDE SÜREKLİ WEBO İLE UĞRAŞMIŞ"

4. hakemin vücut dili bozuktu. Maçın başında sürekli Webo ile uğraşmış. Yaptığı rezaleti hiç yapmamış gibi duruyordu ama sonradan anladı durumu. PSG'li oyuncular, Neymar, Mbappe futbolcularımıza destek verddi. PSG başkanı Nasser de bana 'Yanınızdayız' dedi. Biz maça çıkmayacağımızı söyledik. O da 'Buna saygı duyarız. Siz kararınızı UEFA'ya bildirin.' dedi. İstanbul'a dönme kararı almıştık ama hakemler değişince oynama kararını aldık. UEFA ile çok uzun görüşmeler oldu. Hakemler değişmeseydi yurda dönecektik.

16UEFA BAŞKANI BENİ ARADI...
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"UEFA BAŞKANI BENİ ARADI..."

Webo ve Demba Ba bizim ailemiz oldu. Webo çok duygulandı. Kendimi evimde hissettim, ailem olduğunuzu anladım dedi. Bunun üzerine karardan dönmemiz mümkün mü. Gayet sağlam durduk ve bu kararın çıkmasını sağladık. UEFA ile sürekli görüşme içerisindeyiz. UEFA Başkanı Ceferin de bize mesaj gönderdi. Büyük üzüntü içinde olduklarını, en ağır cezayı vereceklerini söylediler. Gece 3-4 gibi yatabildik. Şimdi yeniden müzakerelere devam edeceğiz alınacak kararla ilgili.

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