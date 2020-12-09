Son Dakika | PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan ilk açıklama geldi!

"ORTA HAKEM DE İŞİN İÇERİSİNDE. ONU DA İSTEMEDİK" Orta hakem de bunun ortağı. Ne dediğini duyuyor ama buna rağmen kırmızı9 kartı çıkarıyor. Bunun üzerine biz sahaya çıkmama kararımızı bütün hakemlerin değişmesi isteğiyle yineledik. Yoksa İstanbul'a döneceğimizi söyledik. Çok yoğun 40-50 dakika geçti ve karar bugüne yeni hakemlerle maçın kaldığı yerden başlaması yönünde çıktı. Umarım UEFA ve FIFA gereken cezaları verir ve ırkçılığı sevenlere bir mesaj olur.