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Dani Alves tutuklandı! Cinsel taciz iddiası...

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#Dani Alves#Barselona#Cinsel Taciz
Dani Alves tutuklandı Cinsel taciz iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 13:51

Barcelona'nın eski futbolcusu Dani Alves, bu sabah Barselona'da cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı. 30 Aralık gecesi Barselona'da ünlü bir gece kulübünde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili genç bir kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Brezilyalı futbolcu bu sabah Katalonya polisi tarafından tutuklandı.

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Geçen sezonu Barcelona'da geçiren, ardından Meksika ekibi Pumas'a imza atan ve 39 yaşında Dünya Kupası'nda forma giyen Dani Alves'in başı dertte.

Brezilyalı futbolcu, bu sabah Barselona'da cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı. Katalonya polisi tarafından ifadeye çağrılan Alves, bu sabah gittiği polis merkezindeki polisler tarafından tutuklandı ve savcılığa götürüldü.

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İspanya basınının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre Dani Alves, 30 Aralık gecesi Barselona'nın ünlü gece kulüplerinden birinin tuvaletinde genç bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Tuvaletten ağlayarak çıkan genç kadının gece kulübü görevlilerinin yardımıyla ambulansla hastaneye götürüldüğü, cinsel taciz vakalarında yapılan kontrollerden yapılıp rapor aldığı ve 2 Ocak günü Dani Alves hakkında şikayette bulunduğu belirtildi.

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İDDİALARI REDDETTİ

Genç kadının şikayeti üzerine açılan soruşturmanın devamında bu sabah ifade vermek üzere polis merkezine çağrılan Dani Alves, sorgusunun ardından tutuklandı. Savcılığın soruşturmaya devam ettiği, ilerleyen günlerde mahkemenin görüleceği belirtiliyor. Dani Alves'in tutukluluğunun devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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#Dani Alves#Barselona#Cinsel Taciz

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