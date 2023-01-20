Dani Alves tutuklandı! Cinsel taciz iddiası...

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Geçen sezonu Barcelona'da geçiren, ardından Meksika ekibi Pumas'a imza atan ve 39 yaşında Dünya Kupası'nda forma giyen Dani Alves'in başı dertte.

Brezilyalı futbolcu, bu sabah Barselona'da cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı. Katalonya polisi tarafından ifadeye çağrılan Alves, bu sabah gittiği polis merkezindeki polisler tarafından tutuklandı ve savcılığa götürüldü.

İspanya basınının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre Dani Alves, 30 Aralık gecesi Barselona'nın ünlü gece kulüplerinden birinin tuvaletinde genç bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Tuvaletten ağlayarak çıkan genç kadının gece kulübü görevlilerinin yardımıyla ambulansla hastaneye götürüldüğü, cinsel taciz vakalarında yapılan kontrollerden yapılıp rapor aldığı ve 2 Ocak günü Dani Alves hakkında şikayette bulunduğu belirtildi.

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İDDİALARI REDDETTİ

Genç kadının şikayeti üzerine açılan soruşturmanın devamında bu sabah ifade vermek üzere polis merkezine çağrılan Dani Alves, sorgusunun ardından tutuklandı. Savcılığın soruşturmaya devam ettiği, ilerleyen günlerde mahkemenin görüleceği belirtiliyor. Dani Alves'in tutukluluğunun devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.