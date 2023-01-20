Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar bu akşam İstanbul'da! İşte geliş saati...

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Wout Weghorst’un ayrılığı sonrası Vincent Aboubakar ile temas kuran Beşiktaş, transferi İstanbul'da sonuçlandırıyor.



Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcü, kulüp ile tüm bağını kopardı. Vincent Aboubakar için özel uçak ayarlayan siyah-beyazlılar, golcü futbolcuyu bugün İstanbul'a getirecek.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vincent Aboubaka'ın, ALEX isimli uçakla saat 18:00'da Riyadh'tan kalkıp, 21:40'da Atatürk Havalimanında olması planlanıyor.

YILLIK ÜCRETİ DE BELLİ OLDU



Beşiktaş’ta 3’üncü dönemini yaşayacak olan Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Yarım dönem için 1.5 milyon euro kazanacak olan Kamerunlu golcü, diğer sezonlar için 2.5 milyon euro + bonus alacak.

Cumartesi günü takımla ilk idmanına çıkacak olan 30 yaşındaki golcü, pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosuna da dahil edilecek

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