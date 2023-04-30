Damien Comolli'nin takımı Toulouse, Fransa Kupası'nda tarih yazdı! 66 yıl sonra ilk kez...

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Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin ilk yılında sportif direktörlük görevi yapan Damien Comolli'nin başkanlık görevini yürüttüğü Toulouse, Fransa Kupası'nı kazandı.Finalde Nantes ile karşılaşan Toulouse, Stade de France'ta oynanan maçın ilk yarısını 4 ve 10. dakikalarda Logan Costa, 23 ve 31. dakikalarda Thijs Dallinga’nın golleriyle 4-0 önde tamamladı.

Kupayı geçen sezon kazanan Nantes 75. dakikada Ludovic Blas'ın penaltıdan attığı golle farkı 3'e indirdi. 79. dakikada Zakaria Aboukhlal ile skoru 5-1'e getiren Toulouse kupaya uzanan taraf oldu.

Damien Comolli'nin takımı Toulouse, 1957’den sonra tarihinden sonra ikinci kez kupayı müzesine götürdü.