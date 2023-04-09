Dallas Mavericks’in Koçu Jason Kidd’den maç sonu itiraf: 'Patronlar istedi, biz de kaybettik' NBA soruşturma başlattı...

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NBA’de sezon sonu yaklaşırken play-off ve play-in tablosu netleşmeye başladı. Geçen sezonun Batı Konferansı finalisti Dallas Mavericks sahasında Chicago Bulls’a 115-112 yenildi ve play-in şansını kaybederek sezonu erken kapattı. Maçı ilgi çekici kılansa play-in’e kalsa bile fazla ilerleyemeyeceklerini düşünen Mavericks yönetiminin, draft hakkını keybetmemek içi takıma yenilme talimatı vermesi. Nitekim koç Jason Kidd de bunu doğruladı.

BAZEN GERİ ADIM ATMANIZ GEREKİR

Kyrıe Irving, Christian Wood ve Tim Hardaway Jr. gibi önemli oyuncularını kenarda tutan, Sloven yıldızı Luka Doncic’i de yalnızca 13 dakika oynatan Koç Jason Kidd maç sonu açıklamasında şunları söyledi: “Bu yalnızca beyaz bayrak sallamak değil. İş hayatında bazen zor kararlar vermeniz gerekebiliyor. Şampiyonluk kazanabilecek bir takım inşa etmek istiyoruz ve bazen bunun için geri adım atmanız lazım.

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DRAFT HAKKINI NEW YORK’A KAPTIRMADI

Kolay bir karar değildi ancak bu kararlar patronlar tarafından verildi ve biz de uyguladık. Başlayan sürecin sonunda Mark Cuban ve Nico Williams’a, bizi şampiyonluğa ulaştıracak doğru parçaları bir araya getirecekleri konusunda güveniyoruz. Dallas, play-in turnuvasından elenerek, aksi takdirde New York Knicks’e gidecek olan muhtemelen ilk 10 sıra içerisinden seçim yapacağı bir draft hakkını cebinde tutmuş oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Chicago Bulls yenilgisiyle play-off dışında kalan Dallas Mavericks hakkında soruşturma başlatıldı. NBA'den yapılan açıklamada Mavericks'in Chicago Bulls karşısındaki 'kadro tercihleri' hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

"DONCIC TAKAS İSTEDİ" İDDİASI

Öte yandan ESPN'in haberine göre Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic, takımda gözle görülür bir gelişim olmadığı takdirde 2024 yılında takas isteğinde bulunacak.