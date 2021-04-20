Daha çok para için futbolun dibine dinamit koyuyorlar

Moderatör: Adil DEMİRÇUBUK - 1- Beşiktaş son 5 maçta üçüncü kez puan yitirdi ve zirvedeki avantajını bir miktar eritti. Sizce siyah beyazlıların temel sorunu yorgunluk mu? Bu takım bugün Sivasspor deplasmanında ne yapabilir?

BEŞiKTAŞ BUGÜN DE KAZANAMAZSA iŞLER TERSiNE DÖNER

MEHMET ARSLAN: DERiN VE KALiTELi KADRO FARKI

Bir: Beşiktaş için bu sezon en büyük kazanç Sergen Yalçın’ın performansıdır. Olağanüstü bir gelişme gösterdi; hem takımı hem de kendisi.

İki: Beşiktaş’ın kadrosu, Fenerbahçe’ye göre dar. Abouabakar ve Cenk sakatlandı, zorlanmaya başladı.

Üç: Asıl sınav Sivas maçı. Kazanırsa, yarışa sonuna dek devam eder.

Dört: Kazanamazsa iş terse döner.

Sonuç: Derin ve kaliteli kadro bunun için önemliydi. Sezon başı F.Bahçe eleştirildi ama ne kadar doğru yaptıkları bu maç trafiğinde çıktı ortaya.

UĞUR MELEKE: UMUT YA DA GÜVEN OLSAYDI

Beşiktaş dar bir kadroyla götürdü bütün sezonu. 14-15 adamla yürüdüler. Yorgunluklar olması doğal. Ancak özellikle Aboubakar olmadığında Larin’in oraya kayması, oyunu yapısal olarak da bozuyor. Acaba sezon başı Umut ya da devre arası

Güven’den birisi kadroda tutulmalı mıydı? Sergen Hoca’nın elinde Güven veya Umut olsa belki de en uçta birini oynatır, Larin’i sol açıkta kullanırdı, öyle değil mi?

GÜNTEKiN ONAY: SiVAS MAÇI EN KESKiN ViRAJ

Beşiktaş birkaç maçtır yorgun bir görüntü ortaya koyuyor ve maçların son bölümünde çok zorlanıyor. Ancak hepsinden önemlisi Aboubakar’ın yokluğu siyah beyazlıları olumsuz etkiledi. Larin merkezde oynayamıyor, N’Koudou futbolu bir türlü öğrenemedi ve ofansif hattın tüm dengeleri değişti. Cenk’in sakatlığı da önemli bir kayıp. Sivas maçı şampiyonluk yarışındaki en keskin viraj olacak.

2- Fenerbahçe son bölümünde bir hayli zorlandığı maçta Başakşehir’i mağlup ederek lider Beşiktaş’la arasındaki puan farkını ikiye düşürdü. Sarı lacivertli takımın bu çıkışını nasıl değerlendirirsiniz?

FENERBAHÇE SEZON BOYU YAPTIĞI HATAYI BiR DAHA TEKRARLADI

UĞUR MELEKE: BELÖZOĞLU DOĞRU 11’i BULDU

Çok gösterişli bir futbol oynayamadılar ama ligin bu noktasında teknik adam değiştirip böyle moralli bir başlangıç yapmaları önemli. Emre Belözoğlu Antep maçında doğru 11’i ve doğru oyunu yakaladı. Doğal olarak Başakşehir karşısında da o anlayışı bozmadı. Bölüm bölüm iyi sinyaller verdiler ama son 20 dakikada sezon boyu düştükleri hataya bir kez daha düştüler. Aşırı bir skoru koruma içgüdüsü içine girip 10 kişilik rakiplerini oyuna ortak ettiler.

MEHMET ARSLAN: FAVORiM HEP AYNI

Ne demiştim: Sezon başından bu yana şampiyonluğun en büyük adayının F.Bahçe olduğunu iddia ettim. Nedeni; F.Bahçe’nin geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olmasıydı.

Ne oldu: Sonunda Beşiktaş ile puan farkı 2’ye indi. Evet Beşiktaş’ın 1 maçı eksik ama kadrosu da Fenerbahçe’ye karşı eksik. Ve bu dar kadro yoğun maç trafiğinde takılmaya başladı.

Ne olacak: Yarış artık iki takımlı. Eğer Beşiktaş, Sivasspor’u geçebilirse, son maça kadar yarışta kalır. Aksi halde Fenerbahçe’nin liderliği yakındır. Bunu ben değil Beşiktaş’ın düşen, Fenerbahçe’nin yükselen grafiği söylüyor.

GÜNTEKiN ONAY: DAHA ÖZGÜVENLi VE OFANSiF BiR TAKIM OLDULAR

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde daha özgüvenli, daha fazla pas yapan ve eskisine oranla daha ofansif bir takım görüntüsünde. Başakşehir karşısında bazı bölümlerde zorlanmaları doğal. Her ne kadar ligde düşme hattında da olsa Başakşehir’in kadro ve oyun gücü halen belli ölçülerde mevcut. Fenerbahçe, zorluk derecesi son derece yüksek bir maçı kazandı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

3- Haftaya uzun yıllardır konuşulan Avrupa Süper Ligi’nin iddialarıyla başladık. Eğer iddia edildiği gibi Euroleague benzeri bir yapı kurulursa sizce futbolun geleceğini nasıl etkiler?

MEHMET ARSLAN: FUTBOLDA EN ÇOK PARAYI ONLAR KAZANIYOR AMA YiNE YETMiYOR

O 12 kulüp ki, içlerinde taraftarı olduğum Liverpool da var; futbolun dibine dinamit koyuyor. Biraz siyasi olacak ama olsun, İspanya’ya karşı Katalonya’nın özgürlüğünü savunan Barcelona, işçi sınıfının temsilcisi Liverpool, Kral’ın takımı Real Madrid kendilerini soyutlayıp ‘elitler ligi’ oluşturmak için kolları sıvıyor. Niçin? Daha fazla para için. Zaten şu anda futbol ekonomisinin yarısından fazlası bu kulüplerin kasalarına akıyor. Ama yetmiyor onlara! Daha, daha, daha diyorlar... Ve Avrupa’nın herhangi bir kulübünün onlarla oynama şansını da ortadan kaldırıyorlar. Futbola ihanet ediyorlar. Kanımın son damlasına kadar UEFA’nın yanında yer alacağım.

GÜNTEKİN ONAY: PARA UĞRUNA FUTBOLUN SONUNU GETiRECEKLER

Kulüp sahiplerinin daha çok para kazanmak için futbolun sonunu getirecek bu projeyi ortaya attıkları ortada. FIFA, UEFA, diğer 5 konfederasyon ve ülke federasyonları, yapılan açıklamalara paralel katı ve kararlı bir duruş sergilerse Avrupa Süper Ligi hayata geçse bile yaşayamaz.

UĞUR MELEKE: O LiGiN KURULACAĞINA HÂLÂ iNANMIYORUM

Avrupa’nın dev kulüpleri pastayı büyütmek ve daha büyük pay almak istiyorlar. UEFA onların talebini karşılamak için Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı, gruplarda 10 maçlı bir sisteme geçmeye karar verdi ama belli ki devleri yeni format da tatmin etmiyor. Eğer iddia edildiği gibi 16 takımlı, basketboldaki Euroleague benzeri bağımsız bir turnuva kurulursa yerel liglere büyük darbe vuracağı kesin. Ben hâlâ böyle bir ligin kurulmayacağına, UEFA’yı kendi planlarına ikna etmek için blöf yaptıklarına inanıyorum. 2000-2001’de G14 önderliğinde yaşanan buydu. O filmin bir tekrarı gibi bu.

4- Ligde bir büyük maç da yarın Galatasaray ile Trabzonspor arasında İstanbul’da oynanacak. İki takımın son durumlarının ışığında nasıl bir maç bekliyorsunuz? Kilit oyuncular kimler olur?

G.SARAY-TRABZON MAÇININ KADERiNi AVCI’NIN SEÇECEĞi OYUN BELiRLER

GÜNTEKİN ONAY: BÜYÜK MAÇLARDA ÇOK FARKLILAR

Maçın anahtarı Abdullah Avcı’nın seçeceği oyunda gizli. Galatasaray’ı nerede karşılayacak? Topu rakibine bırakacak mı? Pas oyununu mu deneyecek? Yoksa geçişle mi sonuç arayacak? Galatasaray bu tip maçlarda ilk golü yediği zaman çok zorlanıyor. Ben öne geçenin kaybetmeyeceğini düşünüyorum.

UĞUR MELEKE: TRABZON BÜYÜK MAÇLARDA iYi iŞLER YAPABiLiYOR

Abdullah Avcı dönemi Trabzonspor’unun büyük maçlarda zaman zaman iyi işler yaptığını gördük. Topu rakiple paylaştıklarında, tamamlanamayan ataklarda yaptıkları hızlı çıkışlarda verimli olabiliyorlar. Bu oyunun da kilit isimlerinin Nwakaeme ve Djaniny olmaları beklenebilir. Galatasaray muhtemelen bu maçta daha fazla topa sahip olan takım rolünü alacak. Göztepe maçındaki genç ve dinamik kadroyu bence korumalarında fayda var. 20’li yaşlarının başındaki Gedson, Kerem ve Halil coşkuları ve hareketlilikleriyle fark yaratmaya adaylar.

MEHMET ARSLAN: FAVORiSi YOK BERABERE BiTER

G.Saray ile Trabzon’un maçları bu ligin her zaman en kaliteli ve heyecanlı karşılaşmalarından biri oldu. Ama açık konuşalım; zirveden kopmuş bu iki ekibin taraftarı dışında ilgi çekici bir maç değil bu hafta oynanacak olan karşılaşma. Futbol kimseye büyük konuşma hakkı vermez. Yanılma şansım elbette var. Ama ben böyle düşünüyorum. Bu maçın sonucu ne Beşiktaş, ne de Fenerbahçe taraftarını çok fazla ilgilendirmiyor. Maçın favorisi yok. Beraberlik en favori sonuç.

5- G.Saray çok sayıda eksikle çıktığı Göztepe deplasmanında etkileyici bir futbolla galip geldi. Sizce sır bu genç kadroda mı? Değilse fark nerede? Kerem ve Halil bundan sonra da oynamalı mı?

MEHMET ARSLAN: BAŞKAN CENGiZ iLE TAKIM ARASINDAKi iPLER KOPTU

“YA bir yol bulmalı, ya da yeni bir yol yapmalıyız” demişti Kartacalı komutan Hanibal. G.Saray ne yazık ki zirvedeki şansını iyice zora soktuktan sonra yeni bir yol bulmaya çalışıyor. Ama bunun işe yarayacağını düşünmüyorum. Bunun iki nedeni var.

Bir: Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz ile takım arasında ipler koptu.

İki: Başkan ile verilen mücadele Terim’i de sahaya odaklanmaktan alıkoydu.

Sonuç: Galatatasaray için, “Gelecek sezonun planlarını yapacak artık” bile diyemiyoruz. Yani işler o derece karışık. fatih Terim kalacak mı? Başkan gidecek mi? Seçim olacak mı? Bilen var mı?

UĞUR MELEKE: GENÇLEŞMEK HER ZAMAN YARIYOR GALATASARAY’A

Galatasaray 11’inde 27 yaş üstü sadece 3 adam vardı: Muslera, Şener ve feghouli... Kerem, Halil, Gedson gibi gençler gerçekten de sarı kırmızılı takıma büyük dinamizm kattılar. Kerem’in tutkusu, coşkusu müthiş. Gedson da son 2 haftada Türkiye’ye geldiğinden beri en iyi oyunlarını oynuyor. Galatasaray o meşhur 8 maçlık galibiyet serisinde de aslında takımı gençleştirerek sonuç almıştı. O seride de Oğulcan, Mohamed, Onyekuru’nun takıma enjeksiyonuyla galibiyetler gelmişti. Gençleşmek yarıyor Galatasaray’a.

GÜNTEKiN ONAY: ATLETiZM VE DiNAMiZM GELDi

Galatasaray ihtiyacı olan atletizm ve dinamizmi bu 11 ile buldu. Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu hareketli oyunlarıyla Göztepe savunmasını felç ettiler. Üzerine Gedson ve feghouli’nin kaliteleri eklenince ortaya böyle bir futbol çıktı. Sonuç daha da farklı olabilirdi. Bu performansların ardından, yarın Trabzonspor maçında Kerem ve Halil ilk 11’de başlayacaktır diye düşünüyorum.

MUSTAFA CENGiZ’iN SÖYLEDiĞi ŞEYLER DOĞRU MU, KiMSE SORGULAMIYOR

6- G.Saray hafta içinde Mustafa Cengiz’in söylediği iddia edilen bazı sözlerle karıştı. fatih Terim de cevap niteliğinde bir demeç verdi. Siz bu gelişmeleri nasıl okursunuz? Bu bir kriz midir?

MEHMET ARSLAN: HERKES KENDi DOĞRU BiLDiĞi ŞEYi KORUYOR

Etrafımdaki herkes, Mustafa Cengiz’in böyle konuşmaması gerektiğini söylüyor. “Bir başkan oyuncuları ve takımı hakkında böyle konuşmaz” diyorlar. Ama kimse şu soruyu sormuyor?

· Cengiz söylediklerinde haklı mı?

· Bu oyuncular gerçekten performanslarını saha dışında mı harcıyor?

· Bu durumu başkan Cengiz biliyorsa, Fatih Terim de biliyor mu?

· Cengiz’in Terim için ifade ettikleri doğru mu? Hayır, kimse doğruyu aramıyor. Herkes, kendi adına doğru bulduğu şeyi koruma kaygısında. Ben, başkan doğru söylüyor demiyorum, ama ya söyledikleri doğruysa... Neden başkanın nasıl konuşması gerektiğini sorgulamak yerine Galatasaray adına söylediklerinin haklı mı, haksız mı olduğunu sorgulamıyor camia?

UĞUR MELEKE: HAKLI OLABiLiR AMA ZAMAN YANLIŞ

Mustafa Cengiz’in gerek medyaya yaptığı açıklamalar, gerekse bir gün sonra sızdırılan sözleri gerçekleri içeriyor olabilir. Başkan haklı da olabilir, tüm hikâyeyi bilemiyoruz elbette. Ancak zamanlaması kesinlikle yanlıştı. Bu kritiğin zamanı mayıs sonu olmalıydı bence. Ancak Galatasaray’da iyi gitmeyen bir şeyler olduğu açık. Son 7 maçta kazanılan yalnızca 2 galibiyet var. Takımda hemen hemen tüm futbolcular geriliyor ve bunun bir numaralı sorumlusu Terim pek eleştirilmiyor. Bir de meselenin o boyutu var tabii.

GÜNTEKİN ONAY: CENGiZ iLE TERiM ARASINDAKi KRiZ YENi BiR OLAY DEĞiL

Mustafa Cengiz ile fatih Terim arasında bir kriz olduğu konusu yeni değil. Ancak kulüp iç dinamikleri ve gelenekleri çerçevesinde bu kriz daha da büyümeden bir şekilde yönetildi. Süreç içinde saha sonuçları kötü olursa bu tartışmaların tekrar alevlenmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.

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