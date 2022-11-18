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Cüneyt Çakır: 'Kariyerimin bittiğini söylüyorlardı, final yönettim'

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#Cüneyt Çakır#TFF#FIFA
Cüneyt Çakır: Kariyerimin bittiğini söylüyorlardı, final yönettim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 16:16

A Milli Takım'ın Çekya ile oynayacağı hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneterek jübilesini yapacak olan Cüneyt Çakır, hakemlik kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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A Milli Futbol Takımı yarın Gaziantep'te özel maçta Çekya ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİ MAÇTA JÜBİLE YAPACAK

Uzun yıllar Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynayacağı maçta jübile yapacak.

28 yıldır görev yaptığı hakemliği bırakıp TFF'de eğitimci olan Cüneyt Çakır, Çekya maçının ilk 5 dakikasında görev yaptıktan sonra düdüğünü William Collum'a bırakacak.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN AÇIKLAMALAR

Jübile yapmaya hazırlanan Cüneyt Çakır, hakemlik kariyeriyle ilgili TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Cüneyt Çakır'ın sözleri;

Hakemliğe adım atarken en büyük hayalim Dünya Kupası'nda maç yönetmekti. Ne mutlu ki, hedeflerimi gerçekleştirdim. Her mesleğin bir sonu var. Yarın da benim için son kez sahaya çıkma günü olacak.

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İKİ KAT FAZLA ÇALIŞTIM

UEFA'da hakemlerin kategorileri vardı. Dört hakem kategorisinden biz en altta başlarken; İngilizler, Almanlar, İtalyanlar vs. ikinci kategoriden başlardı. Ben onları yakalamak için hep iki kat fazla çalıştım.

HAKEM ÇOK KONUŞMAZ

Hakemler çok konuşmaz, futbolun ana unsuru futbolculardır. Hakemin işi sahada konuşmak, yani adaleti sağlamaktır

DERBİ MAÇI YÖNETMEK SİZİ HAZIRLIYOR

Bir derbi maçı yönetmek, sizi UEFA'da ve FIFA'da yöneteceğiniz zorlu maçlara hazırlıyor. Çünkü buradaki maçların zorluk seviyesi çok fazla. Ben bunun avantajını kullandım.

KARİYERİMİN BİTTİĞİNİ SÖYLÜYORLARDI

Benim için en önemli maç Barcelona-Juventus maçıydı. Şampiyonlar Ligi finali.. Ciğerlerimden yaşadığım bir hastalık sebebiyle hakemlik kariyerinin bittiğini söylüyorlardı. O hastalıktan 6 ay sonra Şampiyonlar Ligi finali yönettim.

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#Cüneyt Çakır#TFF#FIFA

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