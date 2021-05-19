Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gerek UEFA, gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar"

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi kararını ve Formula 1 yönetiminin Türkiye Grand Prix'si kararını siyasi bulduğunu belirten Erdoğan, "Gerek UEFA, gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar. 1-2 yıl öncesinden, özellikle Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de oynanacağına dair kararı bildirmişlerdi. Ne zaman ki İngiliz liginden 2 takım finali oynama hakkını kazanınca birden ibre değişti. Önce İngiltere, sayın Başbakana da ulaşamadık, bu işte çok baskı yaptı. Biz de UEFA'ya bu konuda gerekli baskıları, gerek oradaki arkadaşımız vasıtasıyla gerekse İngiltere'deki bakanlar aracılığıyla yaptıysak da bize 2023 Şampiyonlar Ligi'ni verme taahhüdünde bulundular ve Portekiz'e bu seneki şampiyonlar ligini kaydırdılar. Formula 1'de de geçen yıl bizde gerçekten çok başarılı bir organizasyon yapıldı ve F1'le ilgili olarak da katılımcıların hepsi de bizde gerek organizasyonun gerekse pistin onlar için çok verimli olduğunu, güzel olduğunu söylediler. Bu sene de öncelikle bize bunun verildiğini söylediler ama sonra bir anda tekrar buradan farklı bir yere Formula 1'i de kaydırdılar." diye konuştu.

YABANCI FUTBOLCU SINIRI

Sergen Yalçın'ın yönettiği Beşiktaş'ın iyi bir lig performansı gösterdiğini belirten Erdoğan, "Çekirdekten yetişen Sergen kimin öğrencisi? Serpil Hamdi Tüzün. Şimdi de geldi, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Son anlarda tökezleme durumuyla karşı karşıya kaldıysa da işi bitirdi. Sergen'le beraber performansı yüksek bir Beşiktaş gördük. Bütün üzüntümüz Kovid-19 belasıyla sahaların tadını alamadık. Ekranlardan izlemekle bu işin tadı olmuyor. Tribün farklı bir zevk veriyor. Tribün olmayınca ne sahadaki oyuncu bu işin zevkini alabiliyor ne de futbolseverler bu işin zevkini alabiliyor." dedi.

"MİLLİ TAKIMIMIZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Milli Takım'ın çok daha güçleneceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel futbolcu noktasında ben yerli futbolcularımıza önem vermemiz gerekir diyorum. Eğer biz Milli Takımımızın güçlü olması için çekirdekten yetişme futbolcularımızın olması lazım. Milli takımımız biraz kıpırdanıyorsa yurt dışında birçok yerlerde oynayan futbolcuları çağırmak suretiyle güç katıyor. Ama içeride yetişme olsa bizim Milli Takımımız çok daha güçlü olacak." diye konuştu.

LİLLE VE BURAK YILMAZ HAKKINDA

Fransa'da şampiyonluğa oynayan Lille ve milli futbolcularımız hakkında konuşan Erdoğan, "Lille'de Burak son haftalarda bayağı performansı yüksek neticeler aldı. Hat-trick yaptığı maçlar oldu. Dün akşam konuştuk kendisiyle. Aynı takımda Burak var, Yusuf var, Zeki var; üçünün de orada oynaması, Türkiye olarak Fransa gibi bir ülkede üç evladımızın aynı takımda oynaması büyük önem arz ediyor. Şampiyon olmaları da bizim bu üç evladımız için büyük gurur." şeklinde konuştu.