MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri EURO2020 HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım paylaşımı! "Evlatlarım..."
GeriEURO2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım paylaşımı! "Evlatlarım..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
EURO2020
Haber Giriş: 11.06.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım paylaşımı! "Evlatlarım..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım paylaşımı! "Evlatlarım..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız için destek mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımıza başarılar diledi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Erdoğan, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük etkileşim aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Milli Takım paylaşımı Evlatlarım...

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi