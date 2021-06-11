Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım paylaşımı! "Evlatlarım..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımıza başarılar diledi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Erdoğan, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük etkileşim aldı.

Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor.



Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun. @MilliTakimlar 🇹🇷 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 11, 2021

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