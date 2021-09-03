Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın golbol milli takımımıza tebrik telefonu

Kadın golbol milli takımımız, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları final maçında ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi galibiyet sonrası sporcularımızı telefonla tebrik etti.

Erdoğan'ın tebrik konuşması şu şekilde:

Tebrik ediyorum. Bizlere büyük mutluluk yaşattınız. Hele hele Amerika karşısında böyle bir başarıyı yaşatmanız sebebiyle de bizlere büyük gurur yaşattınız. Hepinizi kutluyorum, başarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah Türkiye'ye döndüğünüzde Külliye'de görüşürüz.