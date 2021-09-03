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Tokyo2020
Haber Giriş: 03.09.2021 - 15:00 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın golbol milli takımımıza tebrik telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan kadın golbol milli takımımızı telefonla arayarak tebrik etti.

Kadın golbol milli takımımız, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları final maçında ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi galibiyet sonrası sporcularımızı telefonla tebrik etti.

Son dakika: Kadın golbol takımımız ve Sevda Altunoluk tarih yazdı ABDyi sahadan silip altın madalya kazandık
Son dakika: Kadın golbol takımımız ve Sevda Altunoluk tarih yazdı! ABD'yi sahadan silip altın madalya kazandık

Erdoğan'ın tebrik konuşması şu şekilde:

Tebrik ediyorum. Bizlere büyük mutluluk yaşattınız. Hele hele Amerika karşısında böyle bir başarıyı yaşatmanız sebebiyle de bizlere büyük gurur yaşattınız. Hepinizi kutluyorum, başarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah Türkiye'ye döndüğünüzde Külliye'de görüşürüz.

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