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Tokyo2020
Haber Giriş: 03.09.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kadın golbol takımımız ve Sevda Altunoluk tarih yazdı! ABD'yi sahadan silip altın madalya kazandık

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Son dakika: Kadın golbol takımımız ve Sevda Altunoluk tarih yazdı! ABD'yi sahadan silip altın madalya kazandık

Golbol Kadın Milli Takımımız, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları final maçında ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı. Takımımızın bütün gollerini Sevda Altunoluk kaydetti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan final maçında son paralimpik oyunları şampiyonu Türkiye ile ABD karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan milliler, sahadan 9-2'lik galibiyetle ayrılarak altın madalyaya ulaştı.

Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu.

Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.

Zafer sonrası konuşan Sevda Altunoluk; "İkinci altın madalyam. Böyle güzel bir ekiple kazandık. Ülkeme hayırlı olsun. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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