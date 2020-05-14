Cumhurbaşkanı Erdoğandan Çebi ve Cengiz’e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Sayın Çebiye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulunmuştur.



Sayın Cumhurbaşkanımız, telefon görüşmesinde, Sayın Cengizin sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunmuş ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" ifadeleri yer aldı.