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Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 23:35,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Çebi ve Cengiz’e geçmiş olsun telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Çebi ve Cengiz’e geçmiş olsun telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Sayın Çebiye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, telefon görüşmesinde, Sayın Cengizin sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunmuş ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" ifadeleri yer aldı.

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