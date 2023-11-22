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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu! Yusuf Yazıcı'nın penaltısına yorum

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TFF
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 09:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek finallere grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak tebrik etti.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı. Millilerin Galler ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçın ardından milli takımı soyunma odasında ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

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Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’ın telefonu aracılığıyla, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcularla görüştü.

İlk olarak İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella’yı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tebrik ediyorum. Galler ile berabere kalarak Almanya’da düzenlenecek olan şampiyonaya grup lideri olarak gitme imkanı yakaladık. Almanya’da zaten kendi sahamızda oynayacağız. Almanya ile yaptığımız hazırlık maçında oradaki seyircilerimizin desteğiyle nasıl adeta kendi sahamızda oynar gibi oynadıysak, şimdi şampiyonluğa giderken de bu imkanı yakalayacağız” diye konuştu.

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UĞURCAN'A 'GEÇMİŞ OLSUN', YUSUF YAZICI'YA PENALTI YORUMU

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Kaleci Uğurcan Çakır’a sağlık durumunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli oyuncuya “Allah şifalar versin” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sonrasında kaleci Altay Bayındır ile görüşen ve kendisini tebrik eden Erdoğan, A Milli Takım’ın penaltıdan beraberlik golünü atan Yusuf Yazıcı için de “Gayet güzel bir şekilde köşeye topu bıraktı” ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve milli futbolcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tüm arkadaşları gözlerinden öpüyorum. Yönetimi de ayrıca kutluyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan A Milli Takıma tebrik telefonu Yusuf Yazıcının penaltısına yorum

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#A Milli Takım#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TFF

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