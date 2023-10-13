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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takım'ı telefonla tebrik etti!

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#Milli Takım#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Montella
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı telefonla tebrik etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 01:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden A Milli Takımımızı soyunma odasına telefonla bağlanarak tebrik etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan’ı 1-0 mağlup ederek grup lideri olan Ay-yıldızlı futbolcuları soyunma odasında telefonla konuşturdu. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolculara tebriklerini iletirken, 15 Ekim Pazar günü Konya’da oynanacak Letonya maçı için başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalhanoğlu’na telefonda, "Tebrik ediyorum. Yani gerçekten zor da olsa güzel bir netice oldu. Şimdi artık lider konuma da geçtik. Letonya'yı da inşallah Konya'da mağlup etmemiz halinde sonucu almış oluyoruz. Montella’ya tebriklerimi özellikle söyle" dedi.

Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip, 'Hocamız da burada' dedi ve sözü Montella'ya bıraktı. İtalyan teknik adam; "Benim için çok büyük bir onur Türkiye'yi futbolda temsil etmek. Hepimiz gururluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için." diye konuştu.

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Erdoğan ise 'Tebrik ediyoruz.' dedikten sonra İtalyanca 'Grazie' (Teşekkürler) dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, "Tüm takımın selamları var, çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Çok saygılar. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Milli Takım#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Montella

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