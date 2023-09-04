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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nı tebrik etti

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#Filenin Sultanları#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Voleybol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nı tebrik etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 00:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı. 

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonluğu kazanan Filenin Sultanları’nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanlarını canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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GENÇLİK VE SPOR BAKANI'NDAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Belçika’da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine tarih yazdı. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Dünya '1' numarası olarak katıldığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı finalde yenerek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde Türkiye’nin 'Voleybol ülkesi' olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve sporseverleri kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum."

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#Filenin Sultanları#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Voleybol

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