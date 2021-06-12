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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 12.06.2021 - 17:35 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Euroleague'de ve Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'in yönetici, teknik heyet ve sporcularını İstanbul Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

THY Euroleague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'te yönetim, teknik heyet ve sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde ziyaret etti.

Kabulde Anadolu Efes'in başkanı olan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman ve ekibi ile Anadolu Efesli basketbolcular yer aldı.

Anadolu Efes Spor Kulübü, kazanılan Euroleague ve Basketbol Süper Ligi kupalarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efesi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efesi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efesi kabul etti

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