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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 00:25 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan U19 Kız Voleybol Takımı’nı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan U19 Kız Voleybol Takımı’nı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı’nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Hırvatistanın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda finalde Sırbistan’ı mağlup ederek şampiyon olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı’nı Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Kabulde; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, teknik heyet ve voleybolcular yer aldı

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