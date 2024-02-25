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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam’ın zaferini izledi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#12 Dev Adam#Basketbol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam’ın zaferini izledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 23:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, A Milli Erkek Basketbol Takımının 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nda oynadığı İzlanda maçını izlediği görüntüleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana mitingi sonrası Adana Valilik binasında A Milli Erkek Basketbol Takımının İzlanda ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu’ndaki maçını izlerken görüntülerini paylaştı.

Altun, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adam'ın zaferine böyle eşlik etti şeklinde paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam’ın zaferini izledi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#12 Dev Adam#Basketbol

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