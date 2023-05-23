Cudi Cup’ı Gabar Dağı’ndakı petrol sahasında açtılar

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Şırnak’ta bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, dün başladı. Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa ve İran’dan 14 yaş grubundan toplam 66 sporcunun katıldığı turnuvanın açılış töreni, günde bin 200 varil ham petrolün çıkarıldığı Gabar Dağı’nda bin 800 metre yükseklikteki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu’nun önünde kurulan alanda gerçekleştirildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın da katıldığı törende Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile milli tenisçiler Melis Sezer ve İlay Yörük gösteri maçı yaptı.

TERÖR DEĞiL PETROL DAĞLARI

Vali Bilgin törende yaptığı konuşmada, “Burada eskiden maalesef terör hakimdi ama şimdi devletimiz tam anlamıyla bu dağlara hakim. Cudi, Gabar, Bestler Dereler ve Kato... Artık buralar terör dağları değil, petrol dağları” dedi.

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