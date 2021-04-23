CSKA Moskova Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 92-76 mağlup etti. Bu müsabakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Igor Kokoskov ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan sarı-lacivertli takım, yarın rakibine üstünlük kurarak İstanbul'daki 3. maç öncesi seride durumu 1-1'e getirmek istiyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 30 müsabakanın 21'ini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague Playoff ikinci mücadelesinde CSKA Moskova’ya konuk olacak. 23 Nisan Cuma günü (yarın) 20.00’da Megasport Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak ve Misli.com üzerinden canlı takip edebileceksiniz.

Mücadeleyi Miguel Angel Perez (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Uros Nikolic (Serbia) hakem üçlüsü yönetecek.

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