Crystal Palace'ta Roy Hodgson'dan Wilfried Zaha açıklaması! Fenerbahçe ilgileniyor...

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Gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında Wilfried Zaha'yı gündemine alan Fenerbahçe, ileri görüşmeler yapmak için oyuncu cephesini Trabzonspor maçında stadyumda ağırlamıştı.

Takımı Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu için teknik Premier Lig ekibinin menajeri Roy Hodgson'dan açıklama geldi.

Zaha'nın takımda kalmasını istediğini söyleyen deneyimli menajer; "Kulübümüz, Zaha ile yeni sözleşme için görüşmelere devam ediyor. Sonuç ne olacak bilmiyorum ama onu gelecek sezon Crystal Palace'ta görmek istiyorum." dedi.

Bu sezon takımıyla Premier Lig'de 27 maça çıkan Zaha, 7 gol atıp 2 asist yaptı.