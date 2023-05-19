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Crystal Palace'ta Roy Hodgson'dan Wilfried Zaha açıklaması! Fenerbahçe ilgileniyor...

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#Fenerbahçe#Wilfried Zaha#Transfer
Crystal Palaceta Roy Hodgsondan Wilfried Zaha açıklaması Fenerbahçe ilgileniyor...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 16:16

Fenerbahçe'nin transfer için girişimde bulunduğu Wilfried Zaha için Crystal Palace menajeri Roy Hodgson'dan açıklama geldi.

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Gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında Wilfried Zaha'yı gündemine alan Fenerbahçe, ileri görüşmeler yapmak için oyuncu cephesini Trabzonspor maçında stadyumda ağırlamıştı.

Takımı Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu için teknik Premier Lig ekibinin menajeri Roy Hodgson'dan açıklama geldi.

Zaha'nın takımda kalmasını istediğini söyleyen deneyimli menajer; "Kulübümüz, Zaha ile yeni sözleşme için görüşmelere devam ediyor. Sonuç ne olacak bilmiyorum ama onu gelecek sezon Crystal Palace'ta görmek istiyorum." dedi.

Bu sezon takımıyla Premier Lig'de 27 maça çıkan Zaha, 7 gol atıp 2 asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Wilfried Zaha#Transfer