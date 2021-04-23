Cristiano Ronaldo'ya kötü haber! Hatası çok konuşulmuştu, Pirlo cezasını kesiyor...

Spor Arena Dış Haber - Cristiano Ronaldo, Juventus'un Parma'yı 3-1 mağlup ettiği mücadelede rakip takımın skoru 1-1'e getirmesine büyük katkı yapmıştı. Portekizli yıldız, Parma'nın Brugman ile kazandığı serbest vuruşta barajdaki 4 Juventuslu oyuncudan biriydi. Brugman'ın kullandığı frikik esnasında diğer üç arkadaşı sıçrayıp topu engelleme amacındaydı ancak Ronaldo, yüzünü eliyle koruyup sol ayağı sabit şekilde bekledi. Uruguaylı futbolcunun frikik atışında top Ronaldo'nun kafasının üzerinden geçerek ağlarla buluşmuştu.

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Juventus'a konuk olan Porto, 10 kişi kaldığı maçta dev rakibini elemeyi başararak çeyrek finale yükselirken, Cristiano Ronaldo'nun uzatma dakikalarında yaptığı laubali hareket nedeniyle takımının gol yemesi eleştirileri beraberinde getirmişti.

Barajda duran Cristiano Ronaldo'nun vuruş sırasında topa arkasını dönmesi ve ayağını umursamaz şekilde hava kaldırdığı için topun oradan kaleye gitmesi gecenin konusu olmuştu. Ronaldo'nun Parma maçında da barajı bozması eleştirileri beraberinde getirdi.

PIRLO: BELKİ RONALDO'YU BİR DAHA BARAJDA KULLANMAYIZ

Juventus'un tartışmalı bir diğer ismi olan teknik direktör Andrea Pirlo, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Frikikten yakın zaman aralığında iki benzer gol yedik. Bunlar maalesef futbolda oluyor. Belki bundan sonra Ronaldo'nu barajda kullanmayız. Bu durumu düşüneceğiz."

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9 YILLIK HAKİMİYET SON BULABİLİR

Öte yandan Serie A'da son 9 yılın şampiyonu Juventus, son 6 haftaya lider Inter'in 11 puan gerisinde 4. sırada girdi. 63 puanlı Napoli'ye geçilirse Juventus Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalabilir.

İtalya Serie A'da ilk 5 sıra puan durumu

Inter - 76 puan

Milan - 66 puan

Atalanta - 65 puan

Juventus - 65 puan

Napoli - 63 puan

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