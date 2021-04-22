Cristiano Ronaldo'nun canı tatlı! Yüzünü korumak istedi, yine 'baraj' hatası yaptı

Spor Arena Detay - Cristiano Ronaldo, Serie A'da Juventus'un Parma ile karşılaştığı mücadelede bir kez daha 'baraj' hatası yaparak takımının kalesinde gol görmesine neden oldu.

Portekizli yıldız, Parma'nın Brugman ile kazandığı serbest vuruşta barajdaki 4 Juventuslu oyuncudan biriydi. Bu maçta kaleyi devralan Buffon, topun kaleye yönelmesini önleme amacıyla Cuadrado'yu barajın hemen arkasına yere doğru yönlendirdi.

YÜZÜNÜ KORUMAK İSTEDİ, TOP KAFASININ ÜZERİNDEN AĞLARA GİTTİ



Brugman'ın kullandığı frikik esnasında diğer üç arkadaşı sıçrayıp topu engelleme amacındaydı ancak Ronaldo, yüzünü eliyle koruyup sol ayağı sabit şekilde bekledi. Uruguaylı futbolcunun frikik atışında top Ronaldo'nun kafasının üzerinden geçerek ağlarla buluştu.

Portekizli golün ardından büyük bir üzüntü yaşarken frikik esnasındaki pozisyonu, İtalyanların da tepkisine neden oldu.

Bu büyük hataya rağmen Juventus, Alex Sandro'nun iki golüyle üstünlüğü ele geçirdi. Matthijs de Light ise 68'de attığı golle skoru belirledi. Siyah beyazlılar, Parma engelini 3-1'le aşarak zirve takibini sürdürdü.

43 GÜN SONRA BENZER HATA

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Juventus'a konuk olan Porto, 10 kişi kaldığı maçta dev rakibini elemeyi başararak çeyrek finale yükselirken, Cristiano Ronaldo'nun uzatma dakikalarında yaptığı laubali hareket nedeniyle takımının gol yemesi eleştirileri beraberinde getirmişti.

Barajda duran Cristiano Ronaldo'nun vuruş sırasında topa arkasını dönmesi ve ayağını umursamaz şekilde hava kaldırdığı için topun oradan kaleye gitmesi gecenin konusu olmuştu.

CAPELLO: BARAJDA DURAN KİMSE VURULMAKTAN KORKMAZ

Sky Sport'ta yorum yapan İtalyan teknik adam Fabio Capello, Ronaldo'nun Porto'nun frikik golünde barajda yaptığı hataya dikkat çekerken, "Ronaldo'nun barajda yaptığı hareketin bir açıklaması yok. Affedilemez bir hata. Barajda duran kimse vurulmaktan korkmaz. Arkasını döndü. Büyük hata" demişti.

Ronaldo'nun Juve'deki en iyi golleri;



