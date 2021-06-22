Cristiano Ronaldo'nun arabaları bitti özel jetleri başladı! Toplam değerleri 90 milyon dolar, yalnızca 250 adet üretilmiş...

Spor Arena Detay - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz formasıyla gruptan çıkma mücadelesi veren Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesindeki "Su için" çıkışının ardından saha dışındaki profiliyle manşetlerden düşmüyor.

Basın toplantısında Coca Cola şişelerinin kaldırmasıyla dev şirkete yalnızca birkaç saat içerisinde 4 milyar dolar değer kaybettiren Cristiano Ronaldo, hisselerin 56.10 dolardan 55.22 dolara gerilemesine sebebiyet vermişti.

Borsada işlem gören hisselerde meydana gelen bu satış baskısının ardından Coca Cola'nın piyasa değeri 242 milyar dolardan 238 milyar dolara gerilemişti. Bu gelişmeler doğrultusunda ekonomi manşetlerini de süslemeye başlayan Cristiano Ronaldo, şimdi de lüks jeti ve içindeki imkanlarla gündem oldu.

FORBES MİLYARDERLER LİSTESİNE GİREN İLK FUTBOLCU

2020 yılındaki kişisel servetiyle Forbes'un milyarderler listesine giren ilk futbolcu olarak tarihe geçen 36 yaşındaki Portekizli yıldız, yalnızca Juventus'la devam eden sözleşmesi kapsamında geçtiğimiz sezon 36 milyon dolar kazandı.

Kazandığı parayla dünyanın çeşitli ülkelerinde malikaneler, lüks arabalar ve özel jetler alan Cristiano Ronaldo, koronavirüs pandeminin ilk zamanlarında portföyüne bir de ada eklemişti. Portekizli oyuncunun adada virüsten izole olacağı haberleri dünyada büyük ses getirmişti.

ÖZEL JETLERİNİN DEĞERİNİN TOPLAMI 90 MİLYON DOLAR

Gulfstream G650 ve Gulfstream G200 modelleri olmak üzere iki farklı özel jeti bulunan Cristiano Ronaldo'nun bu pahalı oyuncaklarının toplam değeri 90 milyon dolar civarında. Uzmanlar, Gulfstream G650'nin 65.5 milyon dolar, Gulfstream G200'ün ise 25 milyon dolar değerinde olduğunu belirtiyor.

Gulfstream G650 modeli yakıt ikmali yapmadan 8 bin mil uçabiliyor. Gulfstream G200 ise biraz daha mütevazı. Başarılı futbolcu, 2015 yılında aldığı Gulfstream G200'ü 2019 yılında baştan aşağı yeniletti. Fiyat olarak G650'den daha mütevazı olmasına rağmen sahip olduğu ufak detayalr G200'e daha lüks bir jet havası katıyor.

HAVADA FAKS MAKİNESİ?

Toplam 10 koltuk kapasiteli olan G200'de elektrikli ocak, mikrodalga fırın ve buzdolabı gibi temel mutfak eşyalarının yanı sıra faks makinesi ve uydu telefonu bulunuyor. Yalnızca 250 adet üretilmiş olan bu model, içindeki faks makinesinin de kattığı havayla oldukça ayrıcalıklı bir ulaşım aracı konumunda.

GULFSTREAM G200'ÜN TEKNİK VE TEMEL ÖZELLİKLERİ



- Süper orta boyut sınıfından.

- Maksimum hız: 560 MPH (900 km/h)

- Uçuş yapabildiği maksimum yükseklik 3,400 NM (6,300 km)

- Koltuk kapasitesi 10

- Kabin yüksekliği 1.92 m

- Kabin genişliği 2.19 m

- Kabin uzunluğu 7.44 m

- Bagaj kapasitesi 3.50 m³

- 3 adet yatak

- 3 adet açılabilir koltuk

- Tuvalet

- Uydu telefonu

- Faks makinesi

- Buzdolabı

- Elektrikli ocak

- Mikrodalga fırın

DEĞERİ: 25 MİLYON $





GULFSTREAM G650'NİN TEKNİK VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

- En hızlı seyahat jeti sınıfından

- Maksimum hız: 594 MPH (956 km/h)

- Uçuş yapabildiği maksimum yükseklik: 7,000 NM (12,964 km)

- Koltuk kapasitesi 18.

- Kabin yüksekliği 1.95 m

- Kabin genişliği 2.59 m

- Kabin uzunluğu 14.27 m

- Bagaj kapasitesi 4.93 m³



DEĞERİ: 65.5 MİLYON $