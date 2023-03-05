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Cristiano Ronaldo'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım uçağı!

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#Ronaldo#Yardım#Deprem
Cristiano Ronaldodan Türkiye ve Suriyedeki depremzedelere yardım uçağı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 15:34

Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'yi de etkileyen depremden zarar gören depremzedelerin yardımına koştu.

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Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Türkiye'yi sarsan deprem felaketine sonunda kayıtsız kalamadı ve yardım uçağı gönderdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Al- Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 6 Şubat'ta ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından harekete geçti. Portekizli futbolcunun, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdiği belirtildi.

ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ AMA...

Portekizli oyuncunun; depremzedeler için yatak, battaniye, gıda paketleri, yastıklar, süt, çadır, bebek maması ve tıbbı malzemeler için ödeme yaptığı öne sürüldü. Haberde ayrıca Cristiano Ronaldo'nun bu hareketinin önümüzdeki günlerde diğer spor figürlerini yardım için teşvik edebileceği ihtimali vurgulandı.

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Cristiano Ronaldo, Türkiye'yi sarsan felaketin ardından herhangi bir paylaşımda bulunmadığı ve yardım yapmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

FORMASINI BAĞIŞLAMIŞTI

Milli futbolcu Merih Demiral, depremin ilk günlerinde Cristiano Ronaldo'nun Juventus'ta giydiği formayı imzalı formayı depremzedeler için açık arttırmayla satışa çıkartmıştı. Merih, daha sonra Ronaldo'nun formasının, Dybala ve Bonucci'nin formaları ile birlikte 5 Milyon TL'ye satıldığını duyurmuştu.

Merih Demiral, "Öncelikle tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Başımız sağ olsun. Şu an Twitter'da yardım amaçlı formaları satışa çıkarıyoruz. Uzakta da olsam, işin içinde olmaya çalışıyorum. Dün Ronaldo ile konuştum, çok üzgün olduğunu ve elinden geleni yapacağını söyledi. Onun ardından formasını satışa çıkardık. Bonucci ve Dybala'nın da formalarını satışa çıkardık. Çok olumlu tepkiler aldık" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ YARDIMLARI HATIRLATILDI

Haberde Portekizli isim daha önce yaptığı yardımlara da yer verildi. Buna göre Ronaldo bir çocuğun beyin ameliyatı için 83 bin dolarlık masrafı karşılarken memleketi Portekiz'deki bir kanser merkezinin finanse edilmesine yardımcı olmak için ise 165 bin dolar bağışta bulunduğu yazıldı.

Çeşitli yarım kurumlarda elçilik görevi üstlenen Portekizli yıldız, koronavirüs pandemisinin zirve yaptığı dönemde Portekiz hastanelerine de 1 milyon sterlin bağışta bulunmuştu.

 

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#Ronaldo#Yardım#Deprem

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