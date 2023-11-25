Cristiano Ronaldo'dan geceye damga vuran gol! 38 yaşında bile başardı, Haaland ve Mbappe...

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Pro Ligi 14. hafta maçında Al Nassr, sahasında Al Akhdoud'u konuk etti.

Al Awal Park oynanan karşılaşmayı Al Nassr 3-0'lık skorla kazandı.

ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte puanını 34'e yükselten Al Nassr, lider Al Hilal'i takibini sürdürdü. Al Akhdoud 10 puanla ligin son sıralarına demir attı.

Önümüzdeki maç haftasında Al Nassr, lider Al Hilal'e konuk olacak. Al Akhdoud ise sahasında Al Ettifaq'ı ağırlayacak.

3 DAKİKADA 2 GOL GELDİ

Al Nassr'a galiibyeti getiren golleri 13. dakikada Al Naji, 77. dakikada ve 80. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti

ÇOK KONUŞULAN GOL

Portekizli yıldzın, 80. dakikada attığı aşırtma golü ise çok konuşuldu.

Haberin Devamı

Uzak mesafede topla buluşan Cristiano Ronaldo, kalecinin üstünden harika bir vuruşla toğu ağlarla buluşturdu. Bu gol, sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

KAYIRSIZ KALAMADILAR

Real Madrid'in yıldızları Vinicius Junior ve Rodrygo da bu gole kayıtsız kalmayıp yorum yaptılar.

2023 YILINDA 48 GOL

Böylece 38 yaşındaki Ronaldo, 2023 yılında sahaya çıktığı 52 maçta 48 gol, 13 asistlik performansa ulaştı.

MBAPPE'Yİ GEÇTİ, HAALAND İLE AYNI

Harry Kane, 2023'te şu ana kadar 49 gol atarken Erling Haaland ise Ronaldo gibi 48 kez ağları havalandırdı. Mbappe'nin ise 46 kez bu sevinci yaşadı.