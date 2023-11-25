Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin temsilcisinden transfer açıklaması! Real Madrid...

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Galatasaray’ın tutkuyla bağlı olduğu Mauro Icardi hakkındaki iddialar tüm camianın merak konusu. Real Madrid’in ara transfer döneminde bonservisi için 15 milyon Euro önereceği iddiası Galatasaray cephesinde karşılık bulmuş değil.

Yönetim, dış basındaki iddialar sonrası, “Satılması teklif dahi edilemez” söylemiyle kestirip attı. Ancak Madrid’de yoğun bir trafik var. Yıldız futbolcunun temsilcisi Elio Letterio Pino, Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sezona kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezonda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Icardi, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 20 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 15 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, bunun yanında da takım arkadaşlarına 3 kez gol pası verdi.

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İtalyan basınında çıkan haberlerde Real Madrid, Mauro Icardi'yi transfer gündemine dahil etti. Carlo Ancelotti'nin Arjantinli forveti daha önce de kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Real Madrid'in Mauro Icardi transferi için Galatasaray'a yapması beklenen teklifin ayrıntıları da belli oldu. İspanyol devinin, Arjantinli forvet için 15 milyon euro civarında bir teklif sunabileceği aktarıldı.

YETKİLİLERLE KONUŞUYORUZ

Pino, Madrid’de olduğunu ve Real Madrid yetkilileriyle görüştüğünü aktardı. “Resmi bir teklif henüz yok” diyen Pino, ardından şu önemli sözleri sarf etti: “Şu an (dün TSİİ 17.00) Madrid’deyim. Real Madrid’in Icardi için bir teklifi yok. Resmi ya da resmi olmayan bir teklif yapmadılar henüz. Ancak Real Madrid yetkilileri ile konuşuyoruz.”

“Pazartesi günü Erden Timur’la görüşmek için İstanbul’a geleceğim. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray - Manchester United maçını izleyip, perşembe günü İstanbul’dan ayrılacağım. Elbette Mauro ile de zaman geçireceğim. Şu an için başka bir şey söyleyemem.”