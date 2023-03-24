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Cristiano Ronaldo'dan bir dünya rekoru daha!

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#Ronaldo#Portekiz#Mutava
Cristiano Ronaldodan bir dünya rekoru daha
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 07:00

Portekiz formasıyla 197. kez sahaya çıkan 38 yaşındaki futbolcu, dünya futbol tarihinde en çok milli olan oyuncu rekorunun tek sahibi oldu.

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EURO 2024 Elemeleri J Grubu’nda Portekiz’in Lihtenştayn’ı konuk ettiği maçta forma giyen Cristiano Ronaldo kariyerinin 197. milli maçına çıktı.

38 yaşındaki futbolcu böylece Bahreynli El Mutava ile paylaştığı’ Dünya futbol tarihinde en çok milli forma giyen futbolcu’ rekoruna tek başına sahip oldu

FRANSA-HOLLANDA

Dün H Grubu’nda Slovenya deplasmanda Kazakistan’ı 2-1 yendi. Elemelerde günün programı şöyle: B Grubu: 22.45 Cebelitarık-Yunanistan, Fransa-Hollanda, E Grubu: 22.45 Çekya-Polonya, Moldova-Faroe Adaları, F Grubu: 22.45 Avusturya-Azerbaycan, İsveç-Belçika, G Grubu: 20.00 Bulgaristan-Karadağ, 22.45 Sırbistan-Litvanya

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#Ronaldo#Portekiz#Mutava

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