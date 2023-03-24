İngiltere, İtalya'yı deplasmanda devirdi

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EURO 2024 Elemeleri 3 grupta oynanan maçlarla başladı.
Gecenin maçında İngiltere, İtalya'yı deplasmanda 2-1 yendi.
Mücadelenin 13. dakikasında Rice ve 44. dakikasında Kane'in golleriyle 2-0 öne geçen İngiltere, 56. dakikada Retegui'nin golüne engel olamadı.
Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve İngiltere sahadan 3 puanla ayrıldı.
Diğer sonuçlar;
Kuzey Makedonya 2-1 Malta
Kazakistan 1-2 Slovenya
Danimarka 3-1 Finlandiya
San Marino 0-2 Kuzey İrlanda
Slovakya 0-0 Lüksemburg
Bosna Hersek 3-0 İzlanda
Portekiz 4-0 Liechtenstein